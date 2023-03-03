Как будет происходить принудительная эвакуация детей из опасных зон: разъяснение Шмыгаля

Денис Шмигаль

Принудительная эвакуация только одного ребенка невозможно разработать в законодательном плане. В настоящее время рассматривается вариант вывоза несовершеннолетнего лица вместе с одним из родителей.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина.

Как будет происходить принудительная эвакуация детей из опасных зон

Денис Шмыгаль объяснил, что невозможно отобрать у родителей ребенка и вывезти его без их согласия из опасной зоны, поскольку это будет киднепинг.

"Есть живые родители, которые заботятся о ребенке, они не лишены родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывезти его без их согласия, это невозможно, это киднепинг. Мы не можем воровать детей у украинских семей", — отметил премьер.

В то же время, он отметил, что если существует угроза жизни ребенка, сейчас разрабатывается проект постановления относительно принудительной эвакуации ребенка с одним из родителей.

"Это то, о чем мы говорили вчера на совещании. То есть мы работаем как раз над таким вариантом, чтобы все-таки спасать максимальное количество жизней наших детей и их родителей", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в результате войны россии в Украине пострадали более 1388 детей. Согласно официальной информации от представителей ювенальных прокуратур, 461 ребенок погиб, а более 927 детей получили ранения разной степени тяжести.