Відновлення Ірпеня: репортаж із Податкового університету

Головний корпус Державного податкового університету в Ірпені. 19 квітня 2023 року. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

Незважаючи на згорілий головний корпус Державного податкового університету, що в Ірпені, навчання тут не припинялося навіть в час окупації міста. Хоча дивлячись на центральну будівлю з вулиці, в це повірити дуже складно навіть зараз. Але це лише перше враження і воно помилкове, переконує нинішнє керівництво навчального закладу.

Як працює Державний податковий університет зараз і коли відкриє двері для офлайн-навчання — читайте у Новини.LIVE

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Університет горів три доби

Державний податковий університет знаходиться на одній із центральних вулиць Ірпеня — Університетській. Головний та адміністративний корпус прямо при дорозі, перше попадання по ньому сталося на початку березня.

Державний податковий університет. Фото: Новини.LIVE

Але найбільших пошкоджень головний корпус зазнав в останні дні боїв за місто, коли українська армія звільняла його від росіян. Ірпінці розповідають: через активні артилерійські обстріли здійнялася пожежа, що тривала три доби. Будівля вигоріла та підлягає знесенню.

Дмитро Серебрянський. Фото: Новини.LIVE

"Закріпитися або поставити перекриття тут неможливо. Ще буде проведена додаткова експертиза, але попередній висновок спеціалістів — обидві частини будівлі будуть знесені та відбудовані з нуля, можливо за новим проектом. Люди дивляться на пошкоджений центральний корпус і більшість переконана, що університет не працює. А це не так. Навчання не припинялося навіть під час окупації. Правда, не очно, а дистанційно", – розповідає Новини.LIVE в.о. ректора Дмитро Серебрянський.

Податковий університет в Ірпені

Податковий університет в Ірпені

Податковий університет в Ірпені

Податковий університет в Ірпені

Податковий університет в Ірпені 1 / 5

З 1 вересня студенти повертаються в аудиторії

Загалом університет не має жодного корпусу, який би не постраждав під час війни. В кожен частково щось прилітало і як наслідки — зруйновані або вибиті вікна та покрівлі. Проте наразі ці пошкодження вже майже відновлені Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

Відновлені корпуси Податкового університету в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

"Навіть те, що є — нам достатньо для того, щоб студенти розпочали повноцінне офлайн навчання із 1 вересня. У нас є всі можливості. Університет вже набирає обертів, у студентів аж очі горять, коли вони чують про офлайн-навчання. Нас це стимулює ще більше", — каже Серебрянський.

На випадок ракетних ударів з боку ворога, на території університету працюватимуть 5 бомбосховищ, три з яких у гуртожитках. А у лютому-березні цього року тут вперше організували випуск магістрів. Вони отримали дипломи вживу, а не по почті. Загалом в університеті навчається до 5 тисяч студентів.

Один із гуртожитів Податкового університету в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

"Університет справді має сильно пошкоджений центральний корпус, а за ним і побиті корпуса. Але МОМ допомагає їм відновитися. Залишається проблема з гуртожитками, бо постраждав кожен із них. Проте у нового керівництва університету є такі перспективні плани, що 1 вересня студенти зможуть піти на навчання. Ми на це сподіваємось і це буде ще одним потужним елементом по відновленню міста", — у коментарі Новини.LIVE сказав Андрій Кравчук, заступник мера Ірпеня.

"Ми з нетерпінням чекаємо побачити тут студентів і відчути студентське життя. Кожен із нас втомився від віддаленої форми навчання, хочеться вже побачитися з усіма. Думаю, з 1 вересня ми розпочнемо офлайн-режим навчання", — додала Олександра Ільницька, голова студпарламенту.

Олександра Ільницька. Фото: Новини.LIVE

Випусник університету переміг охоронця Кадирова

І ще одна важлива деталь, якою в університеті надвичайно пишаються. І абсолютно заслуженою Незважаючи на всі пошкодження та пожежі, які зазнав головний корпус, тут зберігся знімок поєдинку поміж випускником університету Валерієм Андрійцевим та росіянином і особистим охоронцем Рамзана Кадирова. Андрійцевим переміг його у першому колі на літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Валерій Андрійцев переміг охоронця Кадирова. Фото: Новини.LIVE

Серебрянський додає: цей бій викликав справжній фурор на Олімпіаді. Адже російський суперник Андрійцева настільки був впевнений у своїй перемозі, що у Грозному для нього був вилитий золотий бюст.

"Але наш випусник переміг його у першому колі. І ось так цей знімок пройшов перемогою через всю окупацію. Переможне фото все витримало, як і Ірпінь", — підсумував Серебрянський.