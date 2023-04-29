Восстановление Ирпеня: репортаж из Налогового университета

Главный корпус Государственного налогового университета в Ирпене. 19 апреля 2023 года. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

Несмотря на сгоревший главный корпус Государственного налогового университета в Ирпене, обучение здесь не прекращалось даже во время оккупации города. Хотя, глядя на центральное здание с улицы, вериться в это с трудом. Но это только первое впечатление и оно ошибочно, убеждает нынешнее руководство учебного заведения.

Как работает Государственный налоговый университет сейчас и когда откроет двери для офлайн-обучения – читайте у Новини.LIVE.

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Университет горел трое суток

Государственный налоговый университет находится на одной из центральных улиц Ирпеня – Университетской. Главный и административный корпус прямо у дороги, первое попадание по нему произошло в начале марта.

Государственный налоговый институт. Фото: Новини.LIVE

Но наибольшие повреждения главный корпус получил в последние дни боев за город, когда украинская армия освобождала его от россиян. Ирпенцы рассказывают: из-за активных артиллерийских обстрелов поднялся пожар, длившийся трое суток. Здание выгорело и подлежит сносу.

Дмитрий Серебрянский. Фото: Новини.LIVE

"Закрепиться или поставить перекрытие здесь невозможно. Еще будет проведена дополнительная экспертиза, но предварительное заключение специалистов – обе части здания будут снесены и отстроены с нуля, возможно, по новому проекту. Люди смотрят на поврежденный центральный корпус и большинство убеждены, что университет не работает. А это не так. Учеба не прекращалась даже во время оккупации. Правда, не очно, а дистанционно", – рассказывает Новини.LIVE и.о. ректора Дмитрий Серебрянский.

Налоговый университет в Ирпене

Налоговый университет в Ирпене

Налоговый университет в Ирпене

Налоговый университет в Ирпене

Налоговый университет в Ирпене 1/5 _ 5

С 1 сентября студенты возвращаются в аудитории

В целом у университета нет ни одного корпуса, который бы не пострадал во время войны. В каждый частично что-то прилетало и как последствия –разрушены или выбиты окна и кровли. Однако эти повреждения уже почти восстановлены Международной организацией по миграции (МОМ).

Восстановленный корпус Налогового университета в Ирпене. Фото: Новини.LIVE

"Даже то, что есть — нам достаточно для того, чтобы студенты начали полноценное офлайн обучения с 1 сентября. У нас есть все возможности. Университет уже набирает обороты, у студентов аж глаза горят, когда они слышат об офлайн-обучении. Нас это стимулирует еще больше", – говорит Серебрянский.

В случае ракетных ударов со стороны врага, на территории университета будут работать 5 бомбоубежищ, три из которых в общежитиях. А в феврале-марте этого года тут впервые был организован выпуск магистров. Они получили дипломы вживую, а не по почте. Всего в университете обучается до 5 тысяч студентов.

Одно из общежитий Налогового университета в Ирпене. Фото: Новини.LIVE

"В университете действительно сильно поврежден центральный корпус, за ним есть побитые корпуса. Но МОМ помогает им восстановиться. Остается проблема с общежитиями, потому что пострадало каждое из них. Однако у нового руководства университета есть такие перспективные планы, что 1 сентября студенты смогут пойти на обучение. Мы на это надеемся и это будет еще одним мощным элементом по восстановлению города", — в комментарии Новости.LIVE сказал Андрей Кравчук, заместитель мэра Ирпеня.

"Мы с нетерпением ждем увидеть тут студентов и почувствовать студенческую жизнь. Каждый из нас устал от отдаленной формы обучения, хочется уже увидеться со всеми. Думаю, с 1 сентября мы приступим к офлайн-режиму обучения", — добавила Александра Ильницкая, глава студпарламента.

Александра Ильницкая. Фото: Новини.LIVE

Выпускник университета победил охранника Кадырова

И еще одна важная деталь, которой в университете очень гордятся. И абсолютно заслуженно. Несмотря на все повреждения и пожары, которые получил главный корпус, здесь сохранился снимок поединка между выпускником университета Валерием Андрейцевым и россиянином и телохранителем Рамзана Кадырова. Андрийцев победил его в первом круге на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Валерий Андрийцев победил охранника Кадырова. Фото: Новини.LIVE

Серебрянский добавляет: этот бой произвел настоящий фурор на Олимпиаде. Ведь российский соперник Андрейцев настолько был уверен в своей победе, что в Грозном для него был вылит золотой бюст.

"Но наш выпускник победил его в первом круге. И вот так этот снимок прошел победой через всю оккупацию. Победное фото все выдержало, как и Ирпень", — подытожил Серебрянский.