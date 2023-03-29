Відновлення Ірпеня після деокупації сьогодні: фоторепортаж

Як відновлюється місто-герой Ірпінь після деокупації: великий фоторепортаж
Через рік після деокупації місто-герой Ірпінь розпочинає масштабну відбудову зруйнованих російськими військами будинків, багатоповерхівок, шкіл, дитячих садків. Збитки від вторгнення оцінються в 1 мільярд доларів.
Як це відбувається — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
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За словами мера міста Олександра Маркушина, фінансування із державного бюджету буде виділене в кінці березня, відповідно відновлювальні роботи та відбудова в цілому триватиме до зими. Також у відбудові Ірпеня братимуть участь уряди західних країн, благодійних фондів, глобальна ініціатива на підтримку України United24 та інші.
"Хочемо показати, що відбудова України починається із міста-героя Ірпінь. По суті, це пілотний проєкт по відбудові. Із середини квітня, працюватимемо як бджоли у вулику. До зими все відновлюватимемо та відбудовуватимемо", — запевнив мер.
Нагадаємо, рік тому, 28 березня 2022 року, Збройні сили України звільнили Ірпінь з-під російської окупації. Вона тривала трохи більше місяця. Вже за 2 дні — 30 березня російські війська відступили із Київщини, Сумщини та Чернігівщини через великі втрати. Це була перша велика перемога української армії у війні проти росії.