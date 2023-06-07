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Як виглядає підтоплений Херсон: свіжі фотографії

7 червня 2023 13:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як виглядає підтоплений Херсон: свіжі фотографії
Затоплений район Херсона. Фото: Instagram-сторінка Костянтина та Влади Ліберових
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Частина міста Херсон перебуває під водою. Вулиці і будинки затоплені через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції і знищення Каховського водосховища.

Фото з постраждалого від дій російських злочинів міста опублікували на своєму Instagram-каналі одеські фотографи Влада і Костянтин Ліберові.

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Херсон під водою

Обласний центр Херсонської області продовжує затоплювати.

Херсон під водою
Херсон під водою
Фото: Instagram-сторінка Костянтина та Влади Ліберових

Фотографи Влада і Костянтин Ліберові опублікували свіжі світлини підтопленого водами колишнього Каховського водосховищ міста.

Як виглядає підтоплений Херсон
Як виглядає підтоплений Херсон
Фото: Instagram-сторінка Костянтина та Влади Ліберових

Будинки і вулиці

На фото видно, що частина міста перебуває під водою.

Підтоплені вулиці Херсона
Підтоплені вулиці Херсона
Фото: Instagram-сторінка Костянтина та Влади Ліберових

Рівень води у Херсоні настільки високий, що деякі будинки майже повністю затоплені.

Частина будинків у Херсоні майже повністю затоплена
Частина будинків у Херсоні майже повністю затоплена
Фото: Instagram-сторінка Костянтина та Влади Ліберових

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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