У Новій Каховці затопило центр міста

Затоплене після підриву Каховської ГЕС місто. Фото: росЗМІ

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Після вибуху на Каховській ГЕС, який зруйнував будівлю електростанції, вода із Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка.

За інформацією Володимира Коваленка, у Новій Каховці підтоплені кафе і дитячі майданчики.

Вода дійшла до зоопарку "Казкова діброва", літнього театру і пам’ятника Шевченку.

Фото із затопленого міста

В мережі з’явилися фотографії із затопленої Нової Каховки.

На світлинах видно, що водою накрило центральну частину окупованого російськими військами міста.

Затоплена Нова Каховка

Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.