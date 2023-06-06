У Новій Каховці затопило центр міста
Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
Затоплення Нової Каховки
Після вибуху на Каховській ГЕС, який зруйнував будівлю електростанції, вода із Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка.
За інформацією Володимира Коваленка, у Новій Каховці підтоплені кафе і дитячі майданчики.
Вода дійшла до зоопарку "Казкова діброва", літнього театру і пам’ятника Шевченку.
Фото із затопленого міста
В мережі з’явилися фотографії із затопленої Нової Каховки.
На світлинах видно, що водою накрило центральну частину окупованого російськими військами міста.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.