Как выглядит подтопленный Херсон: свежие фотографии
Часть города Херсона находится под водой. Улицы и дома затоплены из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и уничтожения Каховского водохранилища.
Фото с пострадавшего от действий российских преступлений города опубликовали на своем Instagram-канале одесские фотографы Влада и Константин Либеровы.
Херсон под водой
Областной центр Херсонской области продолжает затапливать.
Фотографы Влада и Константин Либеровы опубликовали свежие фотографии подтопленного водами бывшего Каховского водохранилища города.
Дома и улицы
На фото видно, что часть города находится под водой.
Уровень воды в Херсоне настолько высок, что некоторые дома почти полностью затоплены.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.