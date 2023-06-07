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Как выглядит подтопленный Херсон: свежие фотографии

7 июня 2023 13:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как выглядит подтопленный Херсон: свежие фотографии
Затопленный район Херсона. Фото: Instagram-страница Константина и Влады Либеровых
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Часть города Херсона находится под водой. Улицы и дома затоплены из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и уничтожения Каховского водохранилища.

Фото с пострадавшего от действий российских преступлений города опубликовали на своем Instagram-канале одесские фотографы Влада и Константин Либеровы.

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Херсон под водой

Областной центр Херсонской области продолжает затапливать.

Херсон под водой
Херсон под водой
Фото: Instagram-страница Константина и Влады Либеровых

Фотографы Влада и Константин Либеровы опубликовали свежие фотографии подтопленного водами бывшего Каховского водохранилища города.

Как выглядит подтопленный Херсон
Как выглядит подтопленный Херсон
Фото: Instagram-страница Константина и Влады Либеровых

Дома и улицы

На фото видно, что часть города находится под водой.

Подтопленные улицы Херсона
Подтопленные улицы Херсона
Фото: Instagram-страница Константина и Власти Либеровых

Уровень воды в Херсоне настолько высок, что некоторые дома почти полностью затоплены.

Часть домов в Херсоне почти полностью затоплена
Часть домов в Херсоне почти полностью затоплена
Фото: Instagram-страница Константина и Влады Либеровых

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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