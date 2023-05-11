Як військовому вийти на пенсію у воєнний час — у ПФУ пояснили

Вихід військового на пенсію. Фото: Новини.LIVE

Понад рік в Україні триває воєнний стан спричинений повномасштабним вторгненням росії. Через це залишається актуальним питання щодо виходу військових на пенсію під час війни.

Як військовослужбовцю вийти на заслужений відпочинок та на які виплати розраховувати розповіла директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Види пенсії військовослужбовців

В Україні є три види пенсій військовослужбовців:

1. Пенсії за віком — назначають, якщо військовий має після 1 жовтня 2020 року 25 календарних років вислуги перед державою.

2. Пенсії за інвалідністю — термін на який призначаються такі виплати встановлює медико-соціальна експертиза. В цьому випадку все залежить від обставин отримання інвалідності та причетності до воєнних дій.

3. Пенсія за втратою годувальника — виплачують непрацездатним членам сім'ї загиблого, які були на його утриманні.

Виплати військовослужбовцям. Фото: Армія.Inform

Як військовим вийти на пенсію під час війни

За словами Охріменко, навіть під час війни умови виходу на пенсію для військових не змінилися. Головна вимога — звільнення з військової служби.

Як і раніше питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, унормовані ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Комплект документів для призначення "військової" пенсії завжди готує уповноважений орган силового міністерства або відомства. Для військовослужбовців Міноборони — це ТЦК та СП. Пакет документів буде передано ними до ПФУ.

Українські військові на війні. Фото: Генштаб ЗСУ

Пенсії учасникам бойових дій

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

чоловіки зможуть піти на пенсію після досягнення 55 років;

жінки — після 50 років.

Для цього необхідно мати мінімальний страховий стаж 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок. У цьому випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу.

Який розмір пенсійних виплат військових

Пенсії обчислюються відповідно законодавства у відсотках від розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законом, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Пенсія за віком складається з певних відсотків від грошового забезпечення й не може бути нижчою 3 854 грн.

Розмір пенсії за втратою годувальника визначається у відсотках грошового забезпечення військового і залежить від причини смерті.

Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни мають такі виплати:

І група не може отримати менше ніж 650% прожиткового мінімуму (13 604,5 грн.);

II група — 525% (10 988,25 грн.);

III група — 360% (7 534,8 грн.).

Військові, які отримали інвалідність й це засвідчила медико-соціальна експертиза, також мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір виплат залежить від групи інвалідності, обставин її набуття та статусу військового.

Щоб отримати гроші потрібно звернутися до Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. Також подати заяву на призначення ОГД та завірену копію довідки до акта огляду МСЕК.

Пенсійні виплати військовим. Фото: google.com

Скільки в Україні військових пенсіонерів

Охріменко зазначила, що станом на 1 квітня 2023 року, в Україні майже 556 тис. військових пенсіонерів. Серед них:

374 тис. отримують пенсію за вислугою років;

близько 56 тис. — у зв'язку з інвалідністю;

понад 126 тис. — у зв’язку з втратою годувальника.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Верховній Раді України (ВРУ) триває робота над новим законодавством, що стосується грошового забезпечення та доплат військовослужбовців.

Раніше юрист Сергій Савинський розповів, коли військовим можуть автоматично припинити виплати.