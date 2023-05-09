Коли українським військовим можуть припинити виплачувати кошти

Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Держава надає військовим виплати, а також доплати. Однак трапляються випадки, коли бійцям припиняють виплачувати кошти.

Про це розповів юрист Сергій Савинський для видання NV.

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Виплати військовим

Зараз зарплату підняли до 21 тисячі гривень, а за виконання бойових завдань військовий може отримати до 100 тисяч гривень доплати. Однак захиснику можуть припинити виплати або ж виключити зі списків службового складу військової частини.

"Розглянемо випадки коли військовий може бути виключений зі списків особового складу військової частини. Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України", — розповів юрист.

За його словами, військовий може бути виключений зі списків на таких підставах:

за станом здоров’я;

за віком ― у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

через службову невідповідність;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

У яких випадках військового не виключають зі списків

Українським законодавством передбачені випадки, коли зі списків особового складу військової частини не виключають бійців:

у разі перебування на лікуванні;

у випадку захоплення в полон або заручником, а також інтернування у нейтральну державу;

для безвісної відсутності — до визнання його в установленому порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим;

у разі настання інших випадків, визначених законодавством.

Зупинка військової служби

"Початком призупинення військової служби є день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира (начальника) військової частини про вчинене кримінальне правопорушення", — каже Савинський.

За його словами, призупинення військової служби означає, що такі військовослужбовці звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують обов'язків.

Військова служба призупиняється для бійців, які

самовільно залишили військові частини або місця служби;

дезертирували із Збройних Сил України та інших військових формувань;

добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено законодавством.

Припинення виплат військовим

Фінансування припиняється:

за час надання військовослужбовцям відпусток відповідно до чинного законодавства України, за якими не передбачено збереження заробітної плати;

якщо виплачуються академічні стипендії;

за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше;

за час перебування на лікуванні в лікарняних закладах понад встановлені чинним законодавством строки;

за час тимчасового виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);

за час тримання військовослужбовців під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом;

за час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцями строкової військової служби.

Нагадаємо, народні обранці почали готувати новий законопроєкт щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Цей документ має замінити вже ухвалений закон, яким відновлювалася доплата військовим у 30 тисяч гривень.