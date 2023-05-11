Как военному выйти на пенсию в военное время — в ПФУ объяснили

Как военному выйти на пенсию во время войны: инструкция
Более года в Украине длится военное положение, вызванное полномасштабным вторжением россии. Поэтому остается актуальным вопрос о выходе военных на пенсию во время войны.
Как военнослужащему выйти на заслуженный отдых и на какие выплаты рассчитывать рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко в интервью изданию "Апостроф".
Виды пенсии военнослужащих
В Украине есть три вида пенсий военнослужащих:
1. Пенсии по возрасту — назначают, если военный имеет после 1 октября 2020 25 календарных лет выслуги перед государством.
2. Пенсии по инвалидности — срок, на который назначаются такие выплаты, устанавливает медико-социальная экспертиза. В этом случае все зависит от обстоятельств получения инвалидности и причастности к военным действиям.
3. Пенсия по потере кормильца — выплачивается нетрудоспособным членам семьи погибшего, которые были на его содержании.
Как военным выйти на пенсию во время войны
По словам Охрименко, даже во время войны условия выхода на пенсию для военных не изменились. Главное требование — увольнение с военной службы.
По-прежнему вопросы пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, нормированы ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Комплект документов для назначения военной пенсии всегда готовит уполномоченный орган силового министерства или ведомства. Для военнослужащих Минобороны это ТЦК и СП. Пакет документов будет передан ими в ПФУ.
Пенсии участникам боевых действий
Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту:
- мужчины смогут уйти на пенсию по достижении 55 лет;
- женщины — после 50 лет.
Для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. В этом случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.
Каков размер пенсионных выплат военных
Пенсии исчисляются соответственно с законодательством в процентах от размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, воинским (специальным) званием, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышение) и премии в размерах, установленных законом, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Пенсия по возрасту состоит из определенных процентов от денежного довольствия и не может быть ниже 3 854 грн.
Размер пенсии по утрате кормильца определяется в процентах денежного довольствия военного и зависит от причины смерти.
Лица, получившие инвалидность в результате войны, имеют следующие выплаты:
- И группа не может получить менее 650% прожиточного минимума (13 604,5 грн.);
- II группа - 525% (10 988,25 грн.);
- III группа – 360% (7 534,8 грн.).
Военные, получившие инвалидность и подтверждающие медико-социальную экспертизу, также имеют право на единовременную денежную помощь. Размер выплат зависит от группы инвалидности, обстоятельств ее приобретения и статуса военного.
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в Комиссию Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм. Также подать заявление на назначение ОХД и заверенную копию справки в акт осмотра МСЭК.
Сколько в Украине военных пенсионеров
Охрименко отметила, что на 1 апреля 2023 года, в Украине почти 556 тыс. военных пенсионеров. Среди них:
- 374 тыс. получают пенсию по выслуге лет;
- около 56 тыс. — в связи с инвалидностью;
- более 126 тыс. — в связи с потерей кормильца.
Напомним, мы писали о том, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжается работа над новым законодательством, касающимся денежного довольствия и доплат военнослужащих.
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