Как военному выйти на пенсию в военное время — в ПФУ объяснили

Выход военного на пенсию. Фото: Новини.LIVE

Более года в Украине длится военное положение, вызванное полномасштабным вторжением россии. Поэтому остается актуальным вопрос о выходе военных на пенсию во время войны.

Как военнослужащему выйти на заслуженный отдых и на какие выплаты рассчитывать рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко в интервью изданию "Апостроф".

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Виды пенсии военнослужащих

В Украине есть три вида пенсий военнослужащих:

1. Пенсии по возрасту — назначают, если военный имеет после 1 октября 2020 25 календарных лет выслуги перед государством.

2. Пенсии по инвалидности — срок, на который назначаются такие выплаты, устанавливает медико-социальная экспертиза. В этом случае все зависит от обстоятельств получения инвалидности и причастности к военным действиям.

3. Пенсия по потере кормильца — выплачивается нетрудоспособным членам семьи погибшего, которые были на его содержании.

Выплаты военнослужащим. Фото: Армия.Inform

Как военным выйти на пенсию во время войны

По словам Охрименко, даже во время войны условия выхода на пенсию для военных не изменились. Главное требование — увольнение с военной службы.

По-прежнему вопросы пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, нормированы ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Комплект документов для назначения военной пенсии всегда готовит уполномоченный орган силового министерства или ведомства. Для военнослужащих Минобороны это ТЦК и СП. Пакет документов будет передан ими в ПФУ.

Украинские военные на войне. Фото: Генштаб ВСУ

Пенсии участникам боевых действий

Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту:

мужчины смогут уйти на пенсию по достижении 55 лет;

женщины — после 50 лет.

Для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. В этом случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.

Каков размер пенсионных выплат военных

Пенсии исчисляются соответственно с законодательством в процентах от размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, воинским (специальным) званием, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышение) и премии в размерах, установленных законом, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Пенсия по возрасту состоит из определенных процентов от денежного довольствия и не может быть ниже 3 854 грн.

Размер пенсии по утрате кормильца определяется в процентах денежного довольствия военного и зависит от причины смерти.

Лица, получившие инвалидность в результате войны, имеют следующие выплаты:

И группа не может получить менее 650% прожиточного минимума (13 604,5 грн.);

II группа - 525% (10 988,25 грн.);

III группа – 360% (7 534,8 грн.).

Военные, получившие инвалидность и подтверждающие медико-социальную экспертизу, также имеют право на единовременную денежную помощь. Размер выплат зависит от группы инвалидности, обстоятельств ее приобретения и статуса военного.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в Комиссию Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм. Также подать заявление на назначение ОХД и заверенную копию справки в акт осмотра МСЭК.

Пенсионные выплаты военным. Фото: google.com

Сколько в Украине военных пенсионеров

Охрименко отметила, что на 1 апреля 2023 года, в Украине почти 556 тыс. военных пенсионеров. Среди них:

374 тыс. получают пенсию по выслуге лет;

около 56 тыс. — в связи с инвалидностью;

более 126 тыс. — в связи с потерей кормильца.

Напомним, мы писали о том, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжается работа над новым законодательством, касающимся денежного довольствия и доплат военнослужащих.

Ранее юрист Сергей Савинский рассказал, когда военным могут автоматически прекратить выплаты .