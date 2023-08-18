Як звільнитися з лав ЗСУ за станом здоровʼя — інструкція військовослужбовцям

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: Facebook/ТЦК та СП

Другий рік в Україні триває війна. Захисники та захисниці боронять нашу Батьківщину від загарбника ціною власного здоров'я, а часом і життя. Звичайно, непоодинокі випадки, коли через тяжку травму, поранення або хворобу військовий не може продовжувати нести службу.

Як у такому випадку звільнитися з лав ЗСУ за станом здоров'я, докладно розповіли фахівці "Юридичної сотні".

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Звільнення з військової служби за станом здоровʼя — як це зробити

Порядок звільнення військовослужбовців з лав ЗСУ за станом здоровʼя докладно описано в Положенні про проходження військової служби в ЗСУ.

У документі йдеться про те, що військовий може бути звільнений з військової служби за станом здоров’я або йому може бути надана відпустка за станом здоров’я.

Підставою для звільнення за станом здоров’я буде висновок ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

У ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" зазначається, що звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку .

Військовослужбовець пише рапорт. Фото: suspilne.media

При звільненні за станом здоров'я алгоритм дій військовослужбовця наступний:

подати рапорт про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для звільнення;

керівники (командир окремої частини, рівні йому та вище, начальник гарнізону, військовий комендант гарнізону тощо) мають направити військового на ВЛК;

пройти військово-лікарську комісію, яка має прийняти рішення та видати довідку про непридатність до військової служби за станом здоров’я на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

якщо під час оформлення звільнення громадянин не може за станом здоров’я виконувати свої службові обов’язки, тоді треба оформити постанову про звільнення від виконання службових обов’язків до 30 календарних днів;

про звільнення від виконання службових обов’язків до 30 календарних днів; ВЛК направляє висновки медичного огляду до військової частини, де оформлюються та надсилаються документи відповідній посадовій особі;

після цього негайно видається наказ про звільнення командиром бригади чи полку (це стосується осіб у військових званнях до майстер-сержанта);

військового відправляють у відставку (вилучення зі списків особового складу військової частини й скерування до ТЦК та СП за вибраним місцем проживання, куди особа має прибути в п’ятиденний строк, щоб стати на військовий облік.

ВЛК також може у своєму висновку визнати тимчасову непридатність. Тоді кроки такі ж самі, тільки визначається наступна дата повторного медогляду, яка може бути через пів року або рік. Сам військовослужбовець звільняється у запас за станом здоров’я, а не йде у відставку.

Як правильно написати рапорт на звільнення

Адвокат Сергій Пагера в коментарі виданню Факти ICTV розповів, що у рапорті обов'язково мають бути зазначені:

назву документа — Рапорт;

ПІБ командира відділення та його посаду;

свої ПІБ, посаду та військове звання;

прохання звільнити "за станом здоровʼя", слід коротко описати суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти);

вказати ТЦК та СП, де будете стояти на військовому обліку;

зазначити, що ви не маєте претензій до підрозділу, військової частини та командування;

прописати, які документи додаються до рапорту (висновок ВЛК, свідоцтва про хворобу, довідка тощо);

поставити дату та підпис.

Зразок рапорту на звільнення з військової служби. Фото: Факти ICTV

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