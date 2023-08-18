Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья — инструкция военнослужащим

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Facebook/ТЦК и СП

Второй год в Украине идет война. Защитники и защитницы защищают нашу Родину от захватчика ценой собственного здоровья, а иногда и жизни. Конечно, нередки случаи, когда из-за тяжелой травмы, ранения или болезни военный не может продолжать нести службу.

Как в таком случае уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья, подробно рассказали специалисты "Юридической сотни".

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Увольнение с военной службы по состоянию здоровья — как это сделать

Порядок увольнения военнослужащих из рядов ВСУ по состоянию здоровья подробно описан в Положении о прохождении военной службы в ВСУ.

В документе говорится, что военный может быть уволен с военной службы по состоянию здоровья или ему может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья.

Основанием для увольнения по состоянию здоровья будет заключение ВВК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.

В ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" отмечается, что увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета .

Военнослужащий пишет рапорт. Фото: suspilne.media

При увольнении по состоянию здоровья алгоритм действий военнослужащего следующий:

написать рапорт об увольнении по состоянию здоровья с документами, подтверждающими основание для увольнения;

руководители (командир отдельной части, равные ему и выше, начальник гарнизона, военный комендант гарнизона и т.п.) должны направить военного на ВЛК;

пройти военно-врачебную комиссию, которая должна принять решение и выдать справку о непригодности к военной службе по состоянию здоровья из расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службы;

если во время оформления увольнения гражданин не может по состоянию здоровья выполнять свои служебные обязанности, тогда оформить постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей до 30 календарных дней;

об освобождении от исполнения служебных обязанностей до 30 календарных дней; ВВК направляет заключения медицинского осмотра в воинскую часть, где оформляются и направляются документы соответствующему должностному лицу;

после этого немедленно издается приказ об увольнении командиром бригады или полка (это касается лиц в воинских званиях к мастер-сержанту);

военного отправляют в отставку (изъятие из списков личного состава воинской части и направление в ТЦК и СП по выбранному месту жительства, куда лицо должно прибыть в пятидневный срок, чтобы стать на военный учет.

ВВК также может в своем заключении признать временную негодность. Тогда шаги такие же, только определяется следующая дата повторного медосмотра, которая может быть через полгода или год. Сам военнослужащий увольняется в запас по состоянию здоровья, а не уходит в отставку.

Как правильно написать рапорт на увольнение

Адвокат Сергей Пагера в комментарии изданию Факты ICTV рассказал, что в рапорте обязательно должны быть указаны:

название документа — Рапорт;

ФИО командира отделения и его должность;

свои ФИО, должность и воинское звание;

просьба уволить "по состоянию здоровья", следует кратко описать суть со ссылкой на действующее законодательство (нормативно-правовые акты);

указать ТЦК и СП, где будете стоять на военном учете;

отметить, что у вас нет претензий к подразделению, воинской части и командованию;

прописать, какие документы прилагаются к рапорту (вывод ВЛК, свидетельства о болезни, справка и т.п.);

установить дату и подпись.

Образец рапорта на увольнение с военной службы. Фото: Факты ICTV

Ранее мы сообщали, что в Украине приняли законопроект, позволяющий уволиться с военной службы военным, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Напомним, мы рассказывали, что есть перечень обстоятельств, позволяющий военным уволиться со срочной военной службы.

Также адвокат Ростислав Кравец рассказал, смогут ли срочники, изъявившие желание мобилизоваться и защищать Родину на фронте, уволиться с военной службы.