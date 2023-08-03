Виїзд за кордон 2023 — чи випустять з України родичів загиблих військових

Виїзд за кордон українських чоловіків під час воєнного стану. Фото: ДПСУ

В Україні продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Відповідно й надалі виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років буде обмежено.

Водночас є категорії чоловіків, які мають право виїхати з України за певних обставин, серед них родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Хто саме має право, як це зробити та які документи необхідно мати при собі обов'язково, розповіла юристка Євгенія Рябека в коментарі "Українська правда".

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Як підкреслила правозахисниця, близькі родичі військових, які загинули захищаючи Батьківщину під час повномасштабного вторгнення, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право виїжджати за межі країни.

При цьому родичі учасників антитерористичної операції (АТО) не мають права на перетин кордону. Але родичі загиблих/зниклих учасників ООС — мають право.

Датою, від якої відштовхуються прикордонники, вважається 30 квітня 2018 року ​​​​— початок Операції об’єднаних сил. Родичі тих, хто загинув або зник раніше – не можуть виїжджати.

Які документи потрібні, якщо військовий загинув

Рябека зазначила, що краще підготувати усі наявні документи, висновки та довідки про обставини загибелі людини, зокрема висновок судмедексперта.

Особливо важливими є наступні папери:

документ, який підтверджує родинний зв’язок зі зниклим/загиблим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

документ, який підтверджує загибель/зникнення особи;

документи про обставини загибелі людини.

"Причинно-наслідкові зв'язки можуть бути відображено в довідках лікаря. Причини смерті, настання смерті та звернення особи — вони всі фіксуються. Просто взяти будь-яке свідоцтво про смерть і сказати, що у нас воєнний стан і ми в цьому вбачаємо причинно-наслідковий зв’язок — не можна", — наголосила юристка.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи потрібні, якщо військовий зник безвісти

Якщо ваш родич вважається зниклим, потрібно надати:

рішення суду про визнання особи зниклою безвісти;

військово-обліковий документ (варто навідатись до ТЦК та СП);

інші документи, необхідні для виїзду (паспорт, закордонний паспорт тощо).

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