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Как выехать за границу родственникам погибших военных: правила и документы

3 августа 2023 14:55
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд за границу 2023 — выпустят ли из Украины родственников погибших военных
Выезд за границу украинских мужчин во время военного положения. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продлен срок действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Соответственно и дальше выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будет ограничен.

В то же время есть категории мужчин, имеющих право выехать из Украины при определенных обстоятельствах, в том числе родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих. Кто именно вправе, как это сделать и какие документы необходимо иметь при себе обязательно, рассказала юрист Евгения Рябека в комментарии "Украинская правда".

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Как подчеркнула правозащитница, близкие родственники военных, погибших защищая Родину во время полномасштабного вторжения, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право выезжать за пределы страны.

При этом родственники участников антитеррористической операции (АТО) не имеют права на пересечение границы. Но родственники погибших/пропавших участников ООС имеют право.

Датой, от которой отталкиваются пограничники, считается 30 апреля 2018 года — начало Операции объединенных сил. Родственники погибших или пропавших раньше — не могут выезжать.

Какие документы нужны, если военный погиб

Рябека отметила, что лучше подготовить все имеющиеся документы, выводы и справки об обстоятельствах гибели человека, в частности, заключение судмедэксперта.

Особенно важны следующие бумаги:

  • документ, подтверждающий родственную связь с пропавшим/погибшим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • документ, подтверждающий гибель/исчезновение лица;
  • документы об обстоятельствах гибели человека

"Причинно-следственные связи могут быть отражены в справках врача. Причины смерти, наступления смерти и обращения личности — они все фиксируются. Просто взять любое свидетельство о смерти и сказать, что у нас военное положение и мы в этом видим причинно-следственная связь — нельзя", — подчеркнула юрист.

 

Могут ли выехать за границу мужчины-родственники погибших военных
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы нужны, если военный пропал без вести

Если ваш родственник считается пропавшим, нужно предоставить:

  • решение суда о признании лица пропавшим без вести;
  • военно-учетный документ (следует наведаться в ТЦК и СП);
  • другие документы, необходимые для выезда (паспорт, загранпаспорт и т.п.).

Ранее мы писали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

Также мы рассказывали, как военному уехать в отпуск за границу во время войны и каковы основания.

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