Выезд за границу 2023 — выпустят ли из Украины родственников погибших военных

Выезд за границу украинских мужчин во время военного положения. Фото: ГПСУ

В Украине продлен срок действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Соответственно и дальше выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будет ограничен.

В то же время есть категории мужчин, имеющих право выехать из Украины при определенных обстоятельствах, в том числе родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих. Кто именно вправе, как это сделать и какие документы необходимо иметь при себе обязательно, рассказала юрист Евгения Рябека в комментарии "Украинская правда".

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Как подчеркнула правозащитница, близкие родственники военных, погибших защищая Родину во время полномасштабного вторжения, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право выезжать за пределы страны.

При этом родственники участников антитеррористической операции (АТО) не имеют права на пересечение границы. Но родственники погибших/пропавших участников ООС имеют право.

Датой, от которой отталкиваются пограничники, считается 30 апреля 2018 года — начало Операции объединенных сил. Родственники погибших или пропавших раньше — не могут выезжать.

Какие документы нужны, если военный погиб

Рябека отметила, что лучше подготовить все имеющиеся документы, выводы и справки об обстоятельствах гибели человека, в частности, заключение судмедэксперта.

Особенно важны следующие бумаги:

документ, подтверждающий родственную связь с пропавшим/погибшим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

документ, подтверждающий гибель/исчезновение лица;

документы об обстоятельствах гибели человека

"Причинно-следственные связи могут быть отражены в справках врача. Причины смерти, наступления смерти и обращения личности — они все фиксируются. Просто взять любое свидетельство о смерти и сказать, что у нас военное положение и мы в этом видим причинно-следственная связь — нельзя", — подчеркнула юрист.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы нужны, если военный пропал без вести

Если ваш родственник считается пропавшим, нужно предоставить:

решение суда о признании лица пропавшим без вести;

военно-учетный документ (следует наведаться в ТЦК и СП);

другие документы, необходимые для выезда (паспорт, загранпаспорт и т.п.).

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