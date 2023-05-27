Відмова у виїзді за кордон — як правильно оскаржити

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ

В Україні є категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації. Проте бувають випадки, коли їм можуть відмовити у цьому та не випустити з країни.

У яких випадках можна оскаржити відмову прикордонників та чи допоможе це виїхати з України, дізнавалися у юристів.

Читайте також:

Виїзд чоловіків за кордон ― коли відмову можна оскаржити

Чоловіки, які мають відстрочку або інші поважні причини, які дозволяють перетнути кордон, мають мати при собі відповідні документи.

Важливо розуміти, що остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин і фактів. Тому навіть за наявності усіх офіційних і правильно оформлених документів, чоловік може почути відмову.

Рішення оскаржити можна, основна умова — така відмова має бути складена у письмовій формі.

Річ у тім, що наявність оформленого акту відмови надасть особі можливість оскаржити в адміністративному порядку або у порядку адміністративного судочинства.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: Getty Images

Що робити у разі відмови у перетині кордону

За словами юристів, є декілька способів, які дозволяють оскаржити відмову прикордонників на виїзд з України, а саме:

1. Подання скарги до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону.

2. Подання позову до окружного адміністративного суду про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови в перетинанні кордону.

Обидва варіанти мають як плюси, так мінуси. Перший — простіший, швидший (термін для подання скарги до Державної прикордонної служби становить 30 днів з моменту її отримання) та безкоштовний (не сплачується збір за її розгляд). Проте він не завжди ефективний.

Тому, якщо перший варіант не спрацює, можна вдатися до другого. Але треба бути готовим до того, що термін подання скарги до суду складає 6 місяців з моменту отримання рішення про відмову на виїзд. Потрібно сплатити судовий збір та запастися терпінням — розгляд справи може тривати від двох місяців. Ще місяць може піти на набрання рішенням суду чинності, і це у разі, якщо воно не буде оскаржено.

Окрім цього, може знадобитися супровід юриста для того, щоб усі документи та процесуальні акти були правильно оформлені. А це ще додаткові витрати.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: Getty Images

Як правильно подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби

Скарга подається письмово та впродовж одного місяця з моменту видачі відмови.

У скарзі слід зазначити:

контактні дані;

на якому пункті пропуску вам відмовили у виїзді;

які були для цього підстави.

До заяви слід додати документи, які підтверджують ваше право на перетин державного кордону.

Як подати позов у разі відмови у виїзді

Адміністративний позов на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень подається за ст. 160 КАС України.

Його розглядають адміністративним судом за місцем перебування позивача або відповідача.

До такої скарги також додаються:

докази, якими підтверджується право перетину кордону під час дії воєнного стану;

копію відмови у наданні дозволу на перетин держкордону;

квитанцію про сплату судового збору.

Раніше ми писали, чи загрожує в'язниця чоловікам, які незаконно виїхали з країни.

Нагадаємо, ми розповідали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною.

Також ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.