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Як вплине саміт в Джидді на військову допомогу Україні: пояснення експерта

8 серпня 2023 04:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як вплине саміт в Джидді на військову допомогу Україні: пояснення експерта
Військова допомога Україні. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Можливість мирних переговорів на кшталт саміту в Джидді жодним чином не зменшить постачання зброї Україні. Навпаки, цей процес тільки пришвидшиться, бо переговірний процес залежить від успіхів ЗСУ на фронті.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Військова допомога не зменшиться

За словами Петра Черника, питання зменшення військової допомоги Україні для примушення до переговорів із країною-агресором після саміту в Саудівській Аравії не постане на порядку денному.

"Такого не буде, принаймні, точно не зараз", — наголосив експерт.

Він підкреслив, що взагалі немає підстав вважати, що цей майданчик може у якийсь спосіб зменшити обсяги військової допомоги, скоріше навпаки. "Так, він був зібраний для пошуку точок дотику завершення війни. Але завершена вона буде завдяки нашим військовим успіхам", — наголосив полковник ЗСУ.

Процес грає на Україну

Петро Черник нагадав, що США продовжує допомагати Україні великими темпами, також є відкладений лендліз. Крім того, в Сполучених Штатах відновили випуск переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger, на потреби України запрацювали заводи в Болгарії та Румунії.

"Ніхто просто так цього не робить", — підкреслив експерт, нагадавши заяви про будівництво в Україні заводів Rheinmetall та Baykar.

Військова промисловість є однією із найприбутковіших у світі, тож подібні кроки, наголосив Черник, свідчать саме про те, що військова допомога нашій країні не буде зменшуватися — а навпаки, тільки нарощуватиметься.

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшли переговори щодо української Формули миру. Новини.LIVE детально розповідали про саміт, у чому його мета та чим він вигідний для України. 

За словами полковника ЗСУ Петра Черника, міжнародний саміт, який пройшов у Джидді, жодним чином не вплине на військову складову російсько-українського конфлікту, зокрема, на контрнаступ Сил оборони України. Війна триває і триватиме незалежно від політичних підсумків зустрічі, бо зупинити її не так вже й просто.

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