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Как повлияет саммит в Джидде на военную помощь Украине: объяснение эксперта

8 августа 2023 04:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как повлияет саммит в Джидде на военную помощь Украине: объяснение эксперта
Военная помощь Украине. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Возможность мирных переговоров по типу саммита в Джидде никоим образом не уменьшит поставки оружия Украине. Напротив, этот процесс только ускорится, потому что переговорный процесс зависит от успехов ВСУ на фронте.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Военная помощь не уменьшится

По словам Петра Черника, вопрос уменьшения военной помощи Украине для принуждения к переговорам со страной-агрессором после саммита в Саудовской Аравии не возникнет в повестке дня.

"Такого не будет, по крайней мере, точно не сейчас", — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что вообще нет оснований считать, что эта площадка может каким-то образом снизить объемы военной помощи, скорее наоборот. "Да, он был собран для поиска точек соприкосновения завершения войны. Но завершена она будет благодаря нашим военным успехам", — подчеркнул полковник ВСУ.

Процесс играет на Украину

Петр Черник напомнил, что США продолжает помогать Украине большими темпами, также остается отложенный ленд-лиз. Кроме того, в Соединенных Штатах возобновили выпуск переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, на нужды Украины заработали заводы в Болгарии и Румынии.

"Никто просто так этого не делает", — подчеркнул эксперт, напомнив заявления о строительстве в Украине заводов Rheinmetall и Baykar.

Военная промышленность является одной из самых прибыльных в мире, так что подобные шаги, подчеркнул Черник, свидетельствуют именно о том, что военная помощь нашей стране не будет уменьшаться — а наоборот, только будет наращиваться.

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по украинской Формуле мира. Новини.LIVE подробно рассказывали о саммите, в чем его цель и чем он выгоден для Украины.

По словам полковника ВСУ Петра Черника, прошедший в Джидде международный саммит никоим образом не повлияет на военную составляющую российско-украинского конфликта, в частности, на контрнаступление Сил обороны Украины. Война продолжается и будет продолжаться независимо от политических итогов встречи, потому что остановить ее не так-то просто.

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