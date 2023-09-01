Як зміниться процес мобілізації після звільнення голів обласних ТЦК: версія експерта

Один із українських ТЦК. Фото: "Апостроф"

Звільнення керівників обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК) не змінить ситуацію з корумпованістю цих структур. Також є питання до силових структур, чому вони не помічали існування цих корупційних схем.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Люди звільнені, система залишається

За словами Дмитра Снєгирьова, процес масового звільнення керівників обласних ТЦК серйозно не вплине на ті проблеми, з якими був пов’язаний процес мобілізації в Україні.

"Керівників звільнили, але залишилися їхні заступники, залишилися інші працівники. Залишилася вибудувана раніше корупційна система", — наголосив експерт.

Питання і до спецслужб

Крім того, зазначив Дмитро Снєгирьов, є певні питання і до вітчизняних спецслужб.

"Невже вони роками не помічали усіх цих корупційних схем, пов’язаних із дозволами на виїзд за рубіж та іншими варіантами ухилення від мобілізації?" — заявив експерт.

Має бути ротація

За словами співголови громадської ініціативи "Права справа", має бути прийнятий закон про ротацію особового складу ТЦК.

"Треба, щоб працівники цих установ не засиджувалися на одному місці довше пів року", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Тільки тоді буде знищено корупційну вертикаль, підсумував експерт.

Нагадаємо, що 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Зважаючи на кількість кримінальних проваджень та випадки корупції, на засіданні ухвалили рішення звільнити всіх керівників обласних ТЦК. Натомість було вирішено довірити керування воїнам, які з певних причин не можуть воювати на фронті.