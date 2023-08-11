Зеленський провів засідання РНБО 11 серпня: про що говорили

Засідання РНБО 11 серпня. Фото: ОП

У п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Про це повідомив сам глава держави Володимир Зеленський.

Читайте також:

Засідання РНБО

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів та повідомлено 33 підозри.

"Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій", — йдеться у матеріалі ОП.

Зважаючи на це, га засіданні ухвалили рішення звільнити усіх керівників обласних ТЦК.

"Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада", — наголосив Зеленський.

Натомість, довірити керування хочуть воїнам, які з певних причин не можуть воювати на фронті.

"Воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — саме їм можна довірити цю систему комплектування", — каже Зеленський.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ.

Також глава держави повідомив про підготовку нової Української доктрини. Наразі, розробляється основа для трансформації України.