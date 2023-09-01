Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как изменится процесс мобилизации после увольнения глав областных ТЦК: версия эксперта arrow

Как изменится процесс мобилизации после увольнения глав областных ТЦК: версия эксперта

1 сентября 2023 22:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как изменится процесс мобилизации после увольнения глав областных ТЦК: версия эксперта
Один из украинских ТЦК. Фото: "Апостроф"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Увольнение руководителей областных территориальных центров комплектования (ТЦК) не изменит ситуацию с коррумпированностью этих структур. Также есть вопросы к силовым структурам, почему они не замечали существование этих коррупционных схем.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Люди уволены, система остается

По словам Дмитрия Снегирева, процесс массового увольнения руководителей областных ТЦК серьезно не повлияет на проблемы, с которыми был связан процесс мобилизации в Украине.

"Руководителей уволили, но остались их заместители, остались другие работники. Осталась выстроенная ранее коррупционная система", — подчеркнул эксперт.

Вопросы и к спецслужбам

Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, есть определенные вопросы и к отечественным спецслужбам.

"Неужели они годами не замечали всех этих коррупционных схем, связанных с разрешениями на выезд за рубеж и другими вариантами уклонения от мобилизации?" — заявил эксперт.

Должна быть ротация

По словам сопредседателя общественной инициативы "Права справа", должен быть принят закон о ротации личного состава ТЦК.

"Надо, чтобы работники этих учреждений не засиживались на одном месте дольше полугода", — уверен Дмитрий Снегирев.

Только тогда будет уничтожена коррупционная вертикаль, подытожил эксперт.

Напомним, что 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Учитывая количество уголовных производств и случаи коррупции, на заседании приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК. Вместо этого было решено доверить управление воинам, которые по определенным причинам не могут воевать на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз