Как изменится процесс мобилизации после увольнения глав областных ТЦК: версия эксперта

Один из украинских ТЦК. Фото: "Апостроф"

Увольнение руководителей областных территориальных центров комплектования (ТЦК) не изменит ситуацию с коррумпированностью этих структур. Также есть вопросы к силовым структурам, почему они не замечали существование этих коррупционных схем.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Люди уволены, система остается

По словам Дмитрия Снегирева, процесс массового увольнения руководителей областных ТЦК серьезно не повлияет на проблемы, с которыми был связан процесс мобилизации в Украине.

"Руководителей уволили, но остались их заместители, остались другие работники. Осталась выстроенная ранее коррупционная система", — подчеркнул эксперт.

Вопросы и к спецслужбам

Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, есть определенные вопросы и к отечественным спецслужбам.

"Неужели они годами не замечали всех этих коррупционных схем, связанных с разрешениями на выезд за рубеж и другими вариантами уклонения от мобилизации?" — заявил эксперт.

Должна быть ротация

По словам сопредседателя общественной инициативы "Права справа", должен быть принят закон о ротации личного состава ТЦК.

"Надо, чтобы работники этих учреждений не засиживались на одном месте дольше полугода", — уверен Дмитрий Снегирев.

Только тогда будет уничтожена коррупционная вертикаль, подытожил эксперт.

Напомним, что 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Учитывая количество уголовных производств и случаи коррупции, на заседании приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК. Вместо этого было решено доверить управление воинам, которые по определенным причинам не могут воевать на фронте.