Как изменится процесс мобилизации после увольнения глав областных ТЦК: версия эксперта
Увольнение руководителей областных территориальных центров комплектования (ТЦК) не изменит ситуацию с коррумпированностью этих структур. Также есть вопросы к силовым структурам, почему они не замечали существование этих коррупционных схем.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Люди уволены, система остается
По словам Дмитрия Снегирева, процесс массового увольнения руководителей областных ТЦК серьезно не повлияет на проблемы, с которыми был связан процесс мобилизации в Украине.
"Руководителей уволили, но остались их заместители, остались другие работники. Осталась выстроенная ранее коррупционная система", — подчеркнул эксперт.
Вопросы и к спецслужбам
Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, есть определенные вопросы и к отечественным спецслужбам.
"Неужели они годами не замечали всех этих коррупционных схем, связанных с разрешениями на выезд за рубеж и другими вариантами уклонения от мобилизации?" — заявил эксперт.
Должна быть ротация
По словам сопредседателя общественной инициативы "Права справа", должен быть принят закон о ротации личного состава ТЦК.
"Надо, чтобы работники этих учреждений не засиживались на одном месте дольше полугода", — уверен Дмитрий Снегирев.
Только тогда будет уничтожена коррупционная вертикаль, подытожил эксперт.
Напомним, что 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.
Учитывая количество уголовных производств и случаи коррупции, на заседании приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК. Вместо этого было решено доверить управление воинам, которые по определенным причинам не могут воевать на фронте.