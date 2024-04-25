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Яке озброєння потрібно Україні для захисту населення і перемоги — в ОБСЄ озвучили перелік

25 квітня 2024 09:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Яке озброєння потрібно Україні для захисту населення і перемоги — в ОБСЄ озвучили перелік
Засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. Фото ілюстративне: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, бойових літаків та достатньої кількості артилерійських боєприпасів, щоб захистити цивільне населення від атак російських загарбників. Також додаткове озброєння має сприяти звільненню окупованих територій нашої держави.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

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"Сучасні системи протиповітряної оборони, бойові літаки та достатня кількість артилерійських боєприпасів залишаються необхідними для захисту цивільного населення України від російських атак та звільнення суверенних територій України", — заявила Костенко.

Вона також додала, що Україна вдячна міжнародним партнерам за постійну допомогу, спрямовану на зміцнення обороноздатності нашої держави.

Костенко додала, що попри спроби Росії завадити наданню Україні необхідних засобів оборони, "ніщо не може змінити основоположний принцип права нації на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Раніше агентство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. 

Також ми писали, що Байден заявив про початок військових постачань в межах пакета допомоги Україні найближчими годинами після підписання ним законопроєкту.

війна
зброя
військова допомога
Україна
боєприпаси
ППО

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