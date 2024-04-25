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Какое вооружение нужно Украине для защиты населения и победы — в ОБСЕ озвучили список

25 апреля 2024 09:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Какое вооружение нужно Украине для защиты населения и победы — в ОБСЕ озвучили список
Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Фото иллюстративный: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, боевых самолетах и достаточном количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы защитить гражданское население от атак российских захватчиков. Также дополнительное вооружение должно способствовать освобождению оккупированных территорий нашего государства.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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"Современные системы противовоздушной обороны, боевые самолеты и достаточное количество артиллерийских боеприпасов остаются необходимыми для защиты гражданского населения Украины от российских атак и освобождения суверенных территорий Украины", — заявила Костенко.

Она также добавила, что Украина благодарна международным партнерам за постоянную помощь, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства.

Костенко добавила, что, несмотря на попытки России помешать предоставлению Украине необходимых средств обороны, "ничто не может изменить основополагающий принцип права нации на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН" .

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Также мы писали, что Байден заявил о начале военных поставок в рамках пакета помощи Украине в ближайшие часы после подписания им законопроекта.

война
оружие
военная помощь
Украина
боеприпасы
ПВО

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