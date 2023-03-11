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Які види спорту найбільше підходять для військової служби

11 березня 2023 10:02
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Українські спортсмени серед руїн
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Попри війну і складну ситуацію, українські спортсмени продовжили виступати на міжнародних змаганнях, здобувати медалі, однак багато із них змінили спортивну форму на військову і пішли обороняти Україну. Дуже часто спортивний досвід допомагає на війні. 

Про це чемпіон світу з військового двоборства, переможець Кубка світу з джиу-джитсу, оборонець Донецького аеропорту, очільник підрозділу розвідників, які захищають місто Бахмут Андрій Савенко розповів в інтерв’ю воєнному кореспонденту Дмитру Лазуткіну.

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Як допомагає спортивний досвід на війні

Як переконаний розвідник, війна постійно змінюється, вдосконалюється переходить у більш дистанційний формат. Зі спорту він взяв для себе основну якість, яка постійно допомагає на війні — вміння аналізувати своїх супротивників.

"Всю цю спортивну модель я просто переношу на військові дії. На тому ж ринзі стоїть напроти мене не супротивник, а ворог, якого я повинен перемогти", — коментує Андрій Савенко.

Які види спорту найбільше підходять для військової служби

Серед видів спорту, які найбільше підходять для військової служби, Андрій Савенко виділив три:

  • рукопашний бій;
  • військово-спортивне багатоборство;
  • комбат дзю-дзюцу чи бойове джиу-джицу.

"По-перше, всі вищеперераховані види спорту мають повний набір ударних елементів, борцівських елементів, больові та задушливі прийоми. По-друге, всі змагання проходять в кімоно, що є близьким до військової форми і, по-третє, кожен з цих видів спорту має прикладну техніку, тобто робота зі зброєю чи холодною зброєю, або ж вогнепальною зброєю", — пояснив військовий-спортсмен.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав зруйновані війною спортивну інфраструктуру та українських спортсменів.

Також депутат Верховної Ради та спортсмен Жан Беленюк розповів, які збитки зазнав український спорт після початку повномасштабного російського вторгнення.

Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

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