Украинские спортсмены среди руин

Несмотря на войну и сложную ситуацию, украинские спортсмены продолжили выступать на международных соревнованиях, завоевывать медали, однако многие из них сменили спортивную форму на военную и пошли оборонять Украину. Очень часто спортивный опыт помогает на войне.

Об этом рассказал чемпион мира по военному двоеборью, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, защитник Донецкого аэропорта, глава подразделения разведчиков, защищающих город Бахмут Андрей Савенко в интервью военному корреспонденту Дмитрию Лазуткину.

Как помогает спортивный опыт на войне

Как убежден разведчик, война постоянно меняется, совершенствуется, переходит в более дистанционный формат. Из спорта он взял для себя основное качество, которое постоянно помогает на войне — умение анализировать своих противников.

"Всю эту спортивную модель я просто переношу на военные действия. На том же ринге напротив меня стоит не противник, а враг, которого я должен победить", — комментирует Андрей Савенко.

Какие виды спорта больше всего подходят для военной службы

Среди видов спорта, наиболее подходящих для военной службы, Андрей Савенко выделил три:

рукопашный бой;

военно-спортивное многоборье;

комбат дзю-дзюцу или боевое джиу-джицу.

"Во-первых, все вышеперечисленные виды спорта имеют полный набор ударных элементов, борцовских элементов, болевые и удушающие приемы. Во-вторых, все соревнования проходят в кимоно, близком к военной форме и, в-третьих, каждый из этих видов спорта имеет прикладную технику, то есть работа с оружием или холодным оружием, или огнестрельным оружием", — обїяснил военный-спортсмен.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал разрушенную войной спортивную инфраструктуру и украинских спортсменов.

Также депутат Верховной Рады и спортсмен Жан Беленюк рассказал, какие убытки понес украинский спорт после начала полномасштабного российского вторжения.

Фото: Владимир Зеленский/ Telegram