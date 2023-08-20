Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне

Журналісти побували всередині Чернігівського Драмтеатру, куди влучила російська ракета. Наразі працівники та волонтери розбирають там завали та прибирають територію.

Відповідні кадри з місця події опублікували журналісти Суспільного.

Читайте також:

Який вигляд має Драмтеатр в Чернігові після російського обстрілу

У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Постраждав Драмтеатр та будівлі, які розташовані поблизу. В результаті атаки РФ семеро людей загинули, а ще 136 поранені.

Міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби, а в самому Драмтеатрі волонтери та працівники розбирають завали та прибирають.

Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне

Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне

Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне

Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне

Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне 1 / 5

"Люди всі розслабились, можна так сказати. Вже мало хто реагує на повітряні тривоги. На мою думку, це неправильно, що вчора всіх людей зібрали тут на виставці, тому що це треба було робити десь за містом і не наражати людей на безпеку", — прокоментувала обстріл начальниця відділу матеріально-технічного забезпечення Лариса.

Нагадаємо, що кореспондент Новини.LIVE побував на місці трагедії та зробив ексклюзивні кадри наслідків обстрілу у Чернігові.