Обстріл Чернігова 19 серпня – ексклюзивні фото Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Чернігова: ексклюзивні фото Новини.LIVE
У суботу, 19 серпня, російські війська жорстоко обстріляли центр Чернігова. В результаті атаки є загиблі й багато поранених.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці трагедії та зробив ексклюзивні кадри наслідків обстрілу.
Що відомо про обстріл Чернігова 19 серпня
Відомо, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. При цьому 117 осіб отримали травми та потребували медичної допомоги. Серед поранених 10 поліцейських та 12 дітей, з яких 25 осіб продовжують лікування у лікарні.
Своєю чергою голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус оголосив про створення комітету, який займеться відновленням після ранкових атак у місті. Потерпілим також буде надано матеріальну компенсацію.
Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.
Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова . В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".
Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.
У свою чергу РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Жорстоких пташок".