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Наслідки російського обстрілу Чернігова: ексклюзивні фото Новини.LIVE

19 серпня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Чернігова 19 серпня – ексклюзивні фото Новини.LIVE
Обстріл Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 19 серпня, російські війська жорстоко обстріляли центр Чернігова. В результаті атаки є загиблі й багато поранених.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці трагедії та зробив ексклюзивні кадри наслідків обстрілу.

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Що відомо про обстріл Чернігова 19 серпня

Відомо, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. При цьому 117 осіб отримали травми та потребували медичної допомоги. Серед поранених 10 поліцейських та 12 дітей, з яких 25 осіб продовжують лікування у лікарні.

Своєю чергою голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус оголосив про створення комітету, який займеться відновленням після ранкових атак у місті. Потерпілим також буде надано матеріальну компенсацію.

  • Наслідки обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.
     
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Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова . В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

У свою чергу РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Жорстоких пташок".

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