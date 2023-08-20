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Как выглядит Драмтеатр в Чернигове после российского обстрела

20 августа 2023 18:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как выглядит Драмтеатр в Чернигове после российского обстрела
Последствия русского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Журналисты побывали внутри Черниговского Драмтеатра, куда попала российская ракета. Работники и волонтеры разбирают там завалы и убирают территорию.

Соответствующие кадры с места происшествия опубликовали журналисты Суспільного.

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Как выглядит Драмтеатр в Чернигове после российского обстрела

В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. Пострадал Драмтеатр и близлежащие здания. В результате атаки РФ семь человек погибли, а еще 136 ранены.

Городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа на днях траура, а в самом Драмтеатре волонтеры и работники разбирают завалы и убирают.

  • Последствия русского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне
  • Последствия русского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне
  • Последствия русского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне
  • Последствия русского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне
  • Последствия русского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне
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"Люди все расслабились, можно так сказать. Уже мало кто реагирует на воздушные тревоги. По моему мнению, это неправильно, что вчера всех людей собрали здесь на выставке, потому что это нужно было делать где-то за городом и не подвергать людей безопасности", — прокомментировала обстрел начальник отдела материально-технического обеспечения Лариса.

Напомним, что корреспондент Новини.LIVE побывал на месте трагедии и зделал эксклюзивные кадры последствий обстрела в Чернигове.

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