Яких втрат зазнали росіяни 11 липня: нові дані Генштабу
Українські захисники продовжують боротися проти російських окупаційних військ. Минулої доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, а також знищили 14 артсистем.
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Які втрати росіян 11 липня
У Генштабі повідомили, що орієнтовно втрати російських військ з 24 лютого 2023 по 11 липня 2023 наступні:
- особового складу — близько 235020 (+540) осіб ліквідовано;
- танків — 4089 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7983 (+17) одиниць;
- артилерійських систем — 4385 (+14) одиниць;
- РСЗВ — 672 (+4) одиниць;
- засобів ППО — 414 (+0) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 310 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7);
- крилатих ракет — 1271 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29) одиниць;
- спеціальної техніки — 640 (+8).
Нагадаємо, що контрнаступ України продовжується, воїни ЗСУ продовжують витісняти ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній із посадок на Бахмутському напрямку.
Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім, морально-психологічний дух ворога дуже низький.