Яких втрат зазнали росіяни 11 липня: нові дані Генштабу

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українські захисники продовжують боротися проти російських окупаційних військ. Минулої доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, а також знищили 14 артсистем.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі повідомили, що орієнтовно втрати російських військ з 24 лютого 2023 по 11 липня 2023 наступні:

особового складу — близько 235020 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 4089 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 7983 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 4385 (+14) одиниць;

РСЗВ — 672 (+4) одиниць;

засобів ППО — 414 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 310 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7);

крилатих ракет — 1271 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29) одиниць;

спеціальної техніки — 640 (+8).

Втрати окупантів 11 липня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що контрнаступ України продовжується, воїни ЗСУ продовжують витісняти ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній із посадок на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім, морально-психологічний дух ворога дуже низький.