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Яких втрат зазнали росіяни 11 липня: нові дані Генштабу

11 липня 2023 09:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Яких втрат зазнали росіяни 11 липня: нові дані Генштабу
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники продовжують боротися проти російських окупаційних військ. Минулої доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, а також знищили 14 артсистем.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі повідомили, що орієнтовно втрати російських військ з 24 лютого 2023 по 11 липня 2023 наступні:

  • особового складу — близько 235020 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків — 4089 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7983 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем — 4385 (+14) одиниць;
  • РСЗВ — 672 (+4) одиниць;
  • засобів ППО — 414 (+0) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 310 (+1) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7);
  • крилатих ракет — 1271 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29) одиниць;
  • спеціальної техніки — 640 (+8).
Втрати окупантів
Втрати окупантів 11 липня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що контрнаступ України продовжується, воїни ЗСУ продовжують витісняти ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній із посадок на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім, морально-психологічний дух ворога дуже низький.

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