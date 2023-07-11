Какие потери понесли россияне 11 июля: новые данные Генштаба
Украинские защитники продолжают вести борьбу против российских оккупационных войск. За прошедшие сутки, ВСУ ликвидировали 540 оккупантов, а также уничтожили 14 артсистем.
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Какие потери россиян 11 июля
В Генштабе сообщили, что ориентировочно потери российских войск с 24 февраля 2023 года по 11 июля 2023 года следующие:
- личного состава — около 235020 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 4089 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 7983 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 4385 (+14) единиц;
- РСЗО — 672 (+4) единиц;
- средства ПВО — 414 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 310 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7);
- крылатые ракеты — 1271 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) единиц;
- специальная техника — 640 (+8).
Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытеснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.
Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.