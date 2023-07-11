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Какие потери понесли россияне 11 июля: новые данные Генштаба

11 июля 2023 09:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Какие потери понесли россияне 11 июля: новые данные Генштаба
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские защитники продолжают вести борьбу против российских оккупационных войск. За прошедшие сутки, ВСУ ликвидировали 540 оккупантов, а также уничтожили 14 артсистем.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что ориентировочно потери российских войск с 24 февраля 2023 года по 11 июля 2023 года следующие:

  • личного состава — около 235020 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 4089 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7983 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 4385 (+14) единиц;
  • РСЗО — 672 (+4) единиц;
  • средства ПВО — 414 (+0) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 310 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7);
  • крылатые ракеты — 1271 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) единиц;
  • специальная техника — 640 (+8).
Потери оккупантов
Потери оккупантов 11 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытеснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.

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