Какие потери понесли россияне 11 июля: новые данные Генштаба

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинские защитники продолжают вести борьбу против российских оккупационных войск. За прошедшие сутки, ВСУ ликвидировали 540 оккупантов, а также уничтожили 14 артсистем.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что ориентировочно потери российских войск с 24 февраля 2023 года по 11 июля 2023 года следующие:

личного состава — около 235020 (+540) человек ликвидировано;

танков — 4089 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 7983 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 4385 (+14) единиц;

РСЗО — 672 (+4) единиц;

средства ПВО — 414 (+0) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 310 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7);

крылатые ракеты — 1271 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) единиц;

специальная техника — 640 (+8).

Потери оккупантов 11 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытеснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.