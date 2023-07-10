Потери России на 10 июля: новые данные Генштаба ВСУ
Украинские защитники продолжают борьбу с российскими войсками. За прошедшие сутки, бойцы ВСУ ликвидировали 440 оккупантов и уничтожили семь вражеских танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери оккупантов
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года следующие:
- личного состава — около 234040 (+600) человек ликвидировано;
- танков — 4078 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 7964 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 4366 (+20) единиц;
- РСЗО — 668 (+7) единиц;
- средства ПВО — 413 (+3) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 309 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19);
- крылатые ракеты — 1271 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6929 (+15) единиц;
- специальная техника — 628 (+9).
Напомним, что за сутки авиация сил обороны нанесла один удар по российским оккупантам. Также ВСУ поразили два артиллерийских средства врага.
Кроме того, контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытиснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.
Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.