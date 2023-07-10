Потери России на 10 июля: новые данные Генштаба ВСУ

Бойцы ВСУ сидят в танке. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают борьбу с российскими войсками. За прошедшие сутки, бойцы ВСУ ликвидировали 440 оккупантов и уничтожили семь вражеских танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Какие потери оккупантов

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года следующие:

личного состава — около 234040 (+600) человек ликвидировано;

танков — 4078 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 7964 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 4366 (+20) единиц;

РСЗО — 668 (+7) единиц;

средства ПВО — 413 (+3) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 309 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19);

крылатые ракеты — 1271 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 6929 (+15) единиц;

специальная техника — 628 (+9).

Потери оккупантов на войне. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за сутки авиация сил обороны нанесла один удар по российским оккупантам. Также ВСУ поразили два артиллерийских средства врага.

Кроме того, контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытиснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.