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Якими є стратегічні наміри Путіна в Україні: пояснення експертів Military Media Center

26 квітня 2023 17:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Якими є стратегічні наміри Путіна в Україні: пояснення експертів Military Media Center
Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Росія невпинно продовжує зазнавати поразки на полі битви. А отже, довгострокові плани кремлівського диктатора Путіна залишаються незмінним — схилити вище керівництво України до переговорів будь-яким шляхом.

Про це пише Military Media Center у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо

Експерти переконані, що найближчим часом російські військові зосереджуватимуть свої сили на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області. Бахмут все ще залишається ласим шматочком, тому окупанти прагнуть встановлення повного контролю на містом. А також противник намагатиметься захопити й інші міста регіону — Марʼїнку та Авдіївку.

РФ продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.

"Таким чином, Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави", — йдеться в повідомленні.

Станом на зараз ворог додає всіх зусиль для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.

"Проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним", — запевнили у Military Media Center.

Нагадаємо, сьогодні відбулись переговори між Президентом України та лідером Китаю. Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, назвав її тривалою і змістовною.

 

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