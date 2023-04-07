Лавров назвав умову, за якої можуть відбутися переговори рф з Україною

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров/Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

Глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Києвом. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.

Про це Лавров заявив на пресконференції після перемовин з главою МЗС Туреччини Чавушоглу в Анкарі, передають росЗМІ.

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"Не раз говорили, що ми не відмовляємося від переговорів. Але переговори ці можуть бути тільки на основі врахування російських законних інтересів, російських законних занепокоєнь, які ми довгі-довгі роки викладали, окреслювали в діалозі з нашими західними колегами і які — наші занепокоєння — були зарозуміло проігноровані зі зневагою", — сказав Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія перебуває у гарячій фазі війни. За його словами, це відбувається через постачання Сполученими Штатами Америки зброї для України.

Також ми писали, що у неділю, 2 квітня, глави МЗС росії та США Сергій Лавров та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Вони обговорили незаконне затримання у росії журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.

Додамо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба не потис руку Сергію Лаврову на переговорах у Туреччині. Але задля блага України Кулеба готовий сісти за стіл переговорів навіть з кремлівським чиновником.