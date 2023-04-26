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Каковы стратегические намерения Путина в Украине: объяснение экспертов Military Media Center

26 апреля 2023 17:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Каковы стратегические намерения Путина в Украине: объяснение экспертов Military Media Center
Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Россия неустанно продолжает терпеть поражение на поле битвы. Следовательно, долгосрочные планы кремлевского диктатора Путина остаются неизменным — склонить высшее руководство Украины к переговорам любым путем.

Об этом пишет Military Media Center в своем Telegram-канале.

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Эксперты убеждены, в ближайшее время российские военные будут сосредоточивать свои силы на ведении наступательных действий с целью вытеснения сил обороны из важных центров Донецкой области. Бахмут все еще остается лакомым кусочком, поэтому оккупанты стремятся установить полный контроль над городом. А также противник будет пытаться захватить и другие города региона – Марьинку и Авдеевку.

РФ продолжит удерживать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.

"Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства", — говорится в сообщении.

На данный момент враг прилагает все усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также содержание под контролем временно оккупированных территорий.

"Проведение в ближайшее время наступательных действий врага по белорусскому направлению выглядит крайне маловероятным", — заверили в Military Media Center.

Напомним, сегодня прошли переговоры между Президентом Украины и лидером Китая. Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с Си Цзиньпином, назвал его продолжительным и содержательным.

 

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