Якою політичною ідеєю керувалися окупанти під час удару Цирконами по Києву
Росіяни могли використати гіперзвукові ракети "Циркон" для того, аби налякати українців. Крім того, Кремль міг використати цей удар, аби подати його як відповідь "українським терористам" за теракт у "Крокус Сіті Холлі", у якому тамтешня влада звинувачує саме Україну.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Психологічний тиск на Україну
Ще однією причиною використання вартісних "Цирконів" для удару по Києву є інформаційний вплив Росії.
"Вони таким чином намагаються переконати українців, що готові використовувати для ракетних атак будь-яку зброю, навіть "Циркони", які коштують немаленьких грошей", — пояснив Дмитро Снєгирьов.
Причому тут теракт у Підмосков’ї
Крім того, наголосив експерт, одним із факторів може стати теракт, який мав місце у "Крокус Сіті Холлі" під Москвою.
"Оскільки російська влада намагається звинуватити у цьому злочині Україну, удар "Цирконами" по Києву майже відразу після теракту у Підмосков’ї, може бути певною відповіддю "українськими терористам", — припустив Снєгирьов.
Що відомо про ракету "Циркон"
В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповідали, що "Циркон" — гіперзвукова ракета, створена для протидії ворожому флоту. Швидкість польоту такої цілі досягає більш як 11 тисяч км/год, долітає до місця ураження набагато швидше за звичне ракетне озброєння РФ.
За даними західних ЗМІ, коштує така зброя — лише ракета, без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.
Вперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще 7 лютого, коли росіяни знову обстріляли Київ. За неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".
Нагадаємо, що російські загарбники у понеділок, 25 березня, знову атакували Київ. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Удар був завданий, найімовірніше, саме ракетою "Циркон".
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