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Якою політичною ідеєю керувалися окупанти під час удару Цирконами по Києву

28 березня 2024 18:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Якою політичною ідеєю керувалися окупанти під час удару Цирконами по Києву
На місці падіння уламків ракети у Києві. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни могли використати гіперзвукові ракети "Циркон" для того, аби налякати українців. Крім того, Кремль міг використати цей удар, аби подати його як відповідь "українським терористам" за теракт у "Крокус Сіті Холлі", у якому тамтешня влада звинувачує саме Україну.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ще однією причиною використання вартісних "Цирконів" для удару по Києву є інформаційний вплив Росії.

"Вони таким чином намагаються переконати українців, що готові використовувати для ракетних атак будь-яку зброю, навіть "Циркони", які коштують немаленьких грошей", — пояснив Дмитро Снєгирьов.

Причому тут теракт у Підмосков’ї

Крім того, наголосив експерт, одним із факторів може стати теракт, який мав місце у "Крокус Сіті Холлі" під Москвою.

"Оскільки російська влада намагається звинуватити у цьому злочині Україну, удар "Цирконами" по Києву майже відразу після теракту у Підмосков’ї, може бути певною відповіддю "українськими терористам", — припустив Снєгирьов.

Що відомо про ракету "Циркон"

В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE  розповідали, що "Циркон" — гіперзвукова ракета, створена для протидії ворожому флоту. Швидкість польоту такої цілі досягає більш як 11 тисяч км/год, долітає до місця ураження набагато швидше за звичне ракетне озброєння РФ.

За даними західних ЗМІ, коштує така зброя — лише ракета, без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.

Вперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще 7 лютого, коли росіяни знову обстріляли Київ. За неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".

Нагадаємо, що російські загарбники у понеділок, 25 березня, знову атакували Київ. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Удар був завданий, найімовірніше, саме ракетою "Циркон".

російські війська
окупанти
ракети
війна в Україні
ТЦ Крокус

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