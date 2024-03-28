Какой политической идеей руководствовались оккупанты во время удара Цирконами по Киеву

На месте падения обломков ракеты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россияне могли использовать гиперзвуковые ракеты "Циркон" для того, чтобы напугать украинцев. Кроме того, Кремль мог использовать этот удар, чтобы подать его в ответ "украинским террористам" за теракт в "Крокус Сити Холле", в котором местные власти обвиняют именно Украину.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Еще одной причиной использования стоимостных Цирконов для удара по Киеву является информационное влияние России.

"Они таким образом пытаются убедить украинцев, что готовы использовать для ракетных атак любое оружие, даже "Цирконы", которые стоят немаленьких денег", — пояснил Дмитрий Снегирев.

Причем здесь теракт в Подмосковье

Кроме того, отметил эксперт, одним из факторов может стать теракт, произошедший в "Крокус Сити Холли" под Москвой.

"Поскольку российские власти пытаются обвинить в этом преступлении Украину, удар "Цирконами" по Киеву почти сразу после теракта в Подмосковье может быть определенным ответом "украинским террористам", — предположил Снегирев.

Что известно о ракете "Циркон"

В эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказывали, что "Циркон" — гиперзвуковая ракета, созданная для противодействия враждебному флоту. Скорость полета такой цели достигает более 11 тысяч км/ч, долетает до места поражения гораздо быстрее обычного ракетного вооружения РФ.

По данным западных СМИ, стоит такое оружие — только ракета, без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.

Впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще 7 февраля, когда россияне снова обстреляли Киев. По неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".

Напомним, что российские захватчики в понедельник, 25 марта, снова атаковали Киев. В трех районах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек. Удар был нанесен, скорее всего, именно ракетой "Циркон".