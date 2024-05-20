Якою в ідеалі має бути лінія оборони — пояснення військового оглядача Гетьмана

Укріплення на Авдіївському напрямку. Фото: Дмитро Лиховій/Facebook

Військовий оглядач, ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії у відставці Олексій Гетьман заявив, що лінія оборони повинна мати місця для розміщення артилерії, капсул життя для військових, має бути сполучення між лініями оборони, а також налагоджений дротовий зв'язок. Він відзначив, що з часів Наполеона логіка побудови фортифікацій залишилась та сама.

Про це Олексій Гетьман розповів в інтерв'ю Еспресо, опублікованому в неділю, 19 травня.

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Капсули збереження життя та сполучення

За словами Гетьмана, хороша лінія оборони повинна мати місця для артилерії, і капсули збереження життя, щоб бійці змогли заховатися під час масового обстрілу.

"Це мають бути бліндажі дво-, а краще триповерхові, щоб на нижніх поверхах можна було щось зберігати, наприклад, снаряди, набої, медикаменти, їжу — все необхідне, щоб довго тримати оборону. Тобто, щоб бійці були майже невразливі під час ворожих обстрілів", — пояснив Гетьман.

Він також наголосив на важливості рокадних доріг, які мають бути між першою та другою, другою та третьою лініями оборони, сполучаючи їх між собою. Цими шляхами можна було б скористатися, "якщо на якійсь ділянці ворог посилить свої наступальні дії".

Зв'язок та побудова дотів

Крім того, за словами Гетьмана, важливо налагодити систему дротового зв'язку, оскільки він не піддається дії РЕБ, а також встановити лінії так званої польовки для постійного зв'язку між підрозділами. Ще важливо розмістити доти — "базові вогневі позиції, які можна порівняти з фортецею, як башта на фортеці, тобто та сама логіка оборонних споруд".

"Якщо все так побудовано, то прорватися доволі важко, особливо, якщо заміновано перед першою лінією оборони, а можна мінувати й між першою та другою, але тут треба бути дуже обережними. Звісно, обов'язково має бути мапа мінного поля, щоб ті, хто тримають оборону, самі не наражалися на небезпеку", — зауважив експерт.

Нагадаємо, в Держспецтрансслужби заявили, що будівництво оборонних споруд безпосередньо на державному кордоні є неможливим. Також у відомстві розповіли про хід робіт із фортифікацій на Харківщині, про що очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов доручив звітувати підрядникам.