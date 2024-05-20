Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Якою в ідеалі має бути лінія оборони — пояснення військового оглядача Гетьмана arrow

Якою в ідеалі має бути лінія оборони — пояснення військового оглядача Гетьмана

20 травня 2024 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Якою в ідеалі має бути лінія оборони — пояснення військового оглядача Гетьмана
Укріплення на Авдіївському напрямку. Фото: Дмитро Лиховій/Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий оглядач, ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії у відставці Олексій Гетьман заявив, що лінія оборони повинна мати місця для розміщення артилерії, капсул життя для військових, має бути сполучення між лініями оборони, а також налагоджений дротовий зв'язок. Він відзначив, що з часів Наполеона логіка побудови фортифікацій залишилась та сама. 

Про це Олексій Гетьман розповів в інтерв'ю Еспресо, опублікованому в неділю, 19 травня.

Читайте також:

Капсули збереження життя та сполучення

За словами Гетьмана, хороша лінія оборони повинна мати місця для артилерії, і капсули збереження життя, щоб бійці змогли заховатися під час масового обстрілу.

"Це мають бути бліндажі дво-, а краще триповерхові, щоб на нижніх поверхах можна було щось зберігати, наприклад, снаряди, набої, медикаменти, їжу — все необхідне, щоб довго тримати оборону. Тобто, щоб бійці були майже невразливі під час ворожих обстрілів", — пояснив Гетьман.

Він також наголосив на важливості рокадних доріг, які мають бути між першою та другою, другою та третьою лініями оборони, сполучаючи їх між собою. Цими шляхами можна було б скористатися, "якщо на якійсь ділянці ворог посилить свої наступальні дії".

Зв'язок та побудова дотів

Крім того, за словами Гетьмана, важливо налагодити систему дротового зв'язку, оскільки він не піддається дії РЕБ, а також встановити лінії так званої польовки для постійного зв'язку між підрозділами. Ще важливо розмістити доти — "базові вогневі позиції, які можна порівняти з фортецею, як башта на фортеці, тобто та сама логіка оборонних споруд".

"Якщо все так побудовано, то прорватися доволі важко, особливо, якщо заміновано перед першою лінією оборони,  а можна мінувати й між першою та другою, але тут треба бути дуже обережними. Звісно, обов'язково має бути мапа мінного поля, щоб ті, хто тримають оборону, самі не наражалися на небезпеку", — зауважив експерт.

Нагадаємо, в Держспецтрансслужби заявили, що будівництво оборонних споруд безпосередньо на державному кордоні є неможливим. Також у відомстві розповіли про хід робіт із фортифікацій на Харківщині, про що очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов доручив звітувати підрядникам.

ЗСУ
оборонна сфера
військові
будівництво
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку