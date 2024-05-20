Какая в идеале должна быть линия обороны — объяснение военного обозревателя Гетьмана

Укрепление на Авдеевском направлении. Фото: Дмитрий Лиховой/Facebook

Военный обозреватель, ветеран российско-украинской войны, майор Национальной гвардии в отставке Алексей Гетьман заявил, что линия обороны должна иметь места для размещения артиллерии, капсул жизни для военных, должно быть сообщение между линиями обороны, а также налажена проводная связь. Он отметил, что со времен Наполеона логика построения фортификаций осталась прежней.

Об этом Алексей Гетьман рассказал в интервью Эспрессо, опубликованном в воскресенье, 19 мая.

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Капсулы сохранения жизни и сообщения

По словам Гетьмана, хорошая линия обороны должна иметь места для артиллерии и капсулы сохранения жизни, чтобы бойцы смогли спрятаться во время массового обстрела.

"Это должны быть блиндажи двух-, а лучше трехэтажные, чтобы на нижних этажах можно было что-то хранить, например, снаряды, патроны, медикаменты, еду — все необходимое, чтобы долго держать оборону. То есть, чтобы бойцы были почти неуязвимы во время вражеских обстрелов", — объяснил Гетьман.

Он также отметил важность рокадных дорог, которые должны быть между первой и второй, второй и третьей линиями обороны, соединяя их между собой. Этими путями можно было бы воспользоваться, "если на каком-то участке враг усугубит свои наступательные действия".

Связь и построение дотов

Кроме того, по словам Гетьмана, важно наладить систему проводной связи, поскольку она не подвергается действию РЭБ, а также установить линии так называемой полевки для постоянной связи между подразделениями. Еще важно разместить доты — "базовые огневые позиции, сравнимые с крепостью, как башня на крепости, то есть та же логика оборонных сооружений".

"Если все так построено, то прорваться довольно трудно, особенно если заминировано перед первой линией обороны, а можно миновать и между первой и второй, но здесь надо быть очень осторожными. Конечно, обязательно должна быть карта минного поля, чтобы те, кто держат оборону, сами не подвергались опасности", — заметил эксперт.

Напомним, в Госспецтрансслужбе заявили, что строительство оборонных сооружений непосредственно на государственной границе невозможно. Также в ведомстве рассказали о ходе работ по фортификации на Харьковщине, о чем глава местной ОВА Олег Синегубов поручил отчитываться подрядчикам.