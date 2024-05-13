У Держспецтрансслужбі розповіли, чому неможливо зводити фортифікації на кордоні

Фортифікація на Харківщині. Фото: ОП

У Держспецтрансслужби заявили, що будівництво оборонних споруд безпосередньо на державному кордоні є неможливим. Також у відомстві зазначили, що роботи з фортифікації на Харківщині проводяться на кількох рівнях оборони.

Про це повідомив голова Держспецтрансслужби Олександр Яковець в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Будівництво фортифікацій

Олександр Яковець висловив думку, що спорудження захисних споруд під час постійних обстрілів з боку ворога є абсурдним. Він наголосив, що найбільш ефективні оборонні лінії розташовані на деякій відстані від лінії фронту.

"Це дозволяє використовувати і засоби інженерного озброєння, й залізобетонні споруди. Перед ним розташований рубіж, де працюють підрозділи Командування сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту", — заявив Яковець.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На його думку, це дозволило росіянам "вільно увійти в сіру зону по всій лінії кордону".

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.