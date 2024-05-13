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У Держспецтрансслужбі розповіли, чому неможливо зводити фортифікації на кордоні

13 травня 2024 09:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Держспецтрансслужбі розповіли, чому неможливо зводити фортифікації на кордоні
Фортифікація на Харківщині. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Держспецтрансслужби заявили, що будівництво оборонних споруд безпосередньо на державному кордоні є неможливим. Також у відомстві зазначили, що роботи з фортифікації на Харківщині проводяться на кількох рівнях оборони.

Про це повідомив голова Держспецтрансслужби Олександр Яковець в ефірі телемарафону.

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Будівництво фортифікацій

Олександр Яковець висловив думку, що спорудження захисних споруд під час постійних обстрілів з боку ворога є абсурдним. Він наголосив, що найбільш ефективні оборонні лінії розташовані на деякій відстані від лінії фронту. 

"Це дозволяє використовувати і засоби інженерного озброєння, й залізобетонні споруди. Перед ним розташований рубіж, де працюють підрозділи Командування сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту", — заявив Яковець.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На його думку, це дозволило росіянам "вільно увійти в сіру зону по всій лінії кордону".

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

війна
ЗСУ
Україна
Харківська область
окупанти
війна в Україні

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