Постачання китайської зброї до рф — Єрмак виступив із заявою

Якщо Китай вирішить постачати рф зброю, це буде небезпечною помилкою, — Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що позиція Китаю щодо мирного врегулювання є добрим сигналом, проте зараз необхідно стежити за діями КНР.
Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє пресслужба Офісу президента.
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Постачання китайської зброї до рф
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Єрмак зазначив, що оприлюднена позиція Китаю щодо мирного врегулювання є добрим сигналом потенційної готовності взяти участь у цьому процесі, проте зараз необхідно стежити за діями КНР.
"Потрібно чітко зрозуміти, що Китай справді має на увазі і що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", — заявив голова ОП.
Нагадаємо, під час виступу в ефірі американського телеканалу Fox News Андрій Єрмак розповів, що переконаний, що своєю героїчною боротьбою з російською агресією українці нагадали світові про справжні цінності демократії та свободи, які завжди перемагають.