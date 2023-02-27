Постачання китайської зброї до рф — Єрмак виступив із заявою

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що позиція Китаю щодо мирного врегулювання є добрим сигналом, проте зараз необхідно стежити за діями КНР.

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Постачання китайської зброї до рф

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Єрмак зазначив, що оприлюднена позиція Китаю щодо мирного врегулювання є добрим сигналом потенційної готовності взяти участь у цьому процесі, проте зараз необхідно стежити за діями КНР.

"Потрібно чітко зрозуміти, що Китай справді має на увазі і що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", — заявив голова ОП.

Нагадаємо, під час виступу в ефірі американського телеканалу Fox News Андрій Єрмак розповів, що переконаний, що своєю героїчною боротьбою з російською агресією українці нагадали світові про справжні цінності демократії та свободи, які завжди перемагають.