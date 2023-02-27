Поставка китайского оружия в россию — Ермак выступил с заявлением

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что позиция Китая по мирному урегулированию является хорошим сигналом, однако сейчас необходимо следить за действиями КНР.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала Fox News, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Поставка китайского оружия в рф

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", противоречащей позиции Пекина относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Ермак отметил, что обнародованная позиция Китая по мирному урегулированию является хорошим сигналом потенциальной готовности принять участие в этом процессе, однако сейчас необходимо следить за действиями КНР.

"Нужно четко понять, что Китай действительно подразумевает и что он готов делать, чтобы помочь закончить эту войну", — заявил глава ОП.

Напомним, во время выступления в эфире американского телеканала Fox News Андрей Ермак рассказал, что убежден, что своей героической борьбой с российской агрессией украинцы напомнили миру о побеждающих настоящих ценностях демократии и свободы.