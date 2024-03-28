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Якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому — Зеленський

28 березня 2024 19:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому — Зеленський
Володимир Зеленський та кореспондент CBS News Чарлі Д'Агата. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Володимир Зеленський попереджає про те, що Росія не зупиниться в своїх амбіціях на Україні. Він визнав, що перемога над Путіним у цій війні буде величезним викликом, але наголосив, що навіть часткова перемога може послабити російського лідера.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю CBS News. 

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Путін не зупиниться на Україні

"Для нього ми є сателітом Російської Федерації. На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини", — підкреслив Зеленський, висловлюючи стурбованість щодо намірів Путіна щодо військової експансії.

Зеленський також зауважив, що путін має амбіції відновлення колишнього Радянського Союзу та його імперської слави, а також відновлення географічних кордонів.

"Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави", — попередив він.

Український президент наголосив на тому, що вторгнення Росії в Україну є не лише війною проти демократії і цінностей, але й загрозою для всього світу.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися", — додав Зеленський.

Згадуючи про допомогу від США, Зеленський висловив подяку за підтримку, але зазначив, що ця війна може дійти до Європи та Сполучених Штатів Америки. 

Український лідер висловив надію на зміну політичного курсу в Росії, закликаючи до зміни режиму.

"Нам потрібно його замінити", — підсумував Зеленський, підкреслюючи необхідність змін у російському керівництві.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу. 

Також ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників. Він очікується в кінці травня або на початку червня.

Володимир Зеленський
володимир путін
Україна
війна в Україні
Росія

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