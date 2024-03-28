Если Украина проиграет, Путин не остановится на достигнутом.

Владимир Зеленский и корреспондент CBS News Чарли Д'Агата. Фото: скриншот с видео

Владимир Зеленский предупреждает, что Россия не остановится в своих амбициях на Украине. Он признал, что победа над Путиным в этой войне будет огромным вызовом, но подчеркнул, что даже частичная победа может ослабить российского лидера.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью CBS News.

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Путин не остановится на Украине

"Для него мы являемся сателлитом Российской Федерации. На данный момент это мы, затем Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, затем Германия. По крайней мере, половина Германии", — подчеркнул Зеленский, выражая обеспокоенность по поводу намерений Путина относительно военной экспансии.

Зеленский также отметил, что у Путина есть амбиции восстановления бывшего Советского Союза и его имперской славы, а также восстановления географических границ.

"Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства", — предупредил он.

Украинский президент отметил, что вторжение России в Украину является не только войной против демократии и ценностей, но и угрозой для всего мира.

"Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому нужно готовиться", — добавил Зеленский.

Вспоминая помощь от США, Зеленский выразил благодарность за поддержку, но отметил, что эта война может дойти до Европы и Соединенных Штатов Америки.

Украинский лидер выразил надежду на изменение политического курса в России, призывая к смене режима.

"Нам нужно его заменить", — подытожил Зеленский, подчеркивая необходимость изменений в российском руководстве.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украине необходима помощь, чтобы подготовиться к российскому наступлению.

Также мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков . Он ожидается в конце мая или начале июня.