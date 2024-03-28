Зеленський попередив про великий наступ росіян — коли він почнеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот CBS News

Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників. Він очікується в кінці травня або на початку червня.

Про це Зеленський інтерв'ю CBS News у четвер, 28 березня.

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Росія готує наступ

Президент наголосив, що наразі українські воїни зуміли стабілізувати складну ситуацію на фронті, яка склалася останнім часом.

"Ми починаємо готувати бригади до важливих необхідних для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому", — сказав Зеленський.

Незважаючи на це, ситуація лишається складною, оскільки російські загарбники готують новий великий наступ.

"Ми повідомляємо наших партнерів, що Росія готується до контрнаступальних дій. Це може бути кінець травня, а може бути червень. І до цього ми повинні готуватися", — повідомив глава держави.

Він додав, що задля ефектиної протидії військам РФ, необхідно більше зброї від закордонних партнерів.

"Наші партнери дуже радіють, коли нам вдається стабілізувати. Вони кажуть, що в нас є сили. Але ми кажемо — нам треба зараз, треба зброя, щоб споряджати бригади, які потім виконуватимуть бойові завдання", — пояснив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Також ми писали, що експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.