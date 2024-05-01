Яку брехню поширюють росіяни у Facebook — експерти назвали понад 10 тем

Чоловік користується телефоном. Фото: Shutterstock

Українські аналітики розглянули 600 російських рекламних повідомлень у соцмережі Facebook, які росіяни розповсюджували торік з березня по листопад. Як наслідок, експерти виявили 12 тем, які поширювалися через проплачену рекламу, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє MediaSapiens у вівторок, 30 квітня, з посиланням на пресконференцію в "Медіацентрі Україна — Укрінформ", в якій взяли участь аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков, заступник директорки ЦЕДЕМ, головний експерт з медійного права та модерації контенту в соцмережах Ігор Розкладай, медіаекспертка, авторка антифейкового проєкту "НотаЄнота" Альона Романюк, дослідник у Digital Forensic Research Lab Роман Осадчук і заступник керівника ЦСКІБ Микола Балабан.

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Які ключові наративи поширювала РФ

Сергій Жуков зазначив, що основними є чотири-п’ять тем, які мають стосунок до ситуації на фронті, дискредитації Заходу і міжнародної співпраці України, мобілізації та корупції. Крім того, Росія також поширювала повідомлення, що "українське суспільство рухається не туди".

"З огляду на ці теми ми бачимо, що автори цього контенту мали на меті деморалізувати українців, підштовхнути їх до бездіяльності у протистоянні ворогу, тобто не мобілізуватися, не донатити і не довіряти владі. Повідомлення направлені на провокування штучних розколів у суспільстві і внутрішніх конфліктів по лініях цивільні-військові, влада-громадяни і громадяни різних груп один з одним", — пояснив аналітик.

Пресконференція в "Медіацентрі Україна — Укрінформ". Фото: ms.detector.media

Росія працює на розкол українців

Досі Росія активно користується дещо зміненим наративом про так званих "українців трьох сортів", який російські політтехнологи розробили ще 2004 року.

"Через фейсбук-сторінки запускають проплачену рекламу про те, що західняки воюють, а східняки відпочивають у Карпатах. На східні регіони запускають рекламу про те, що там воюють, а західні регіони тим часом собі прохолоджуються і жирують", — розповіла Альона Романюк.

Своєю чергою Ігор Розкладай зазначив, що розповсюдження дезінформації в соцмережах часто здійснюється через створення клонованих сторінок відомих осіб, зокрема, президента України, першої леді й головнокомандувача ЗСУ. Навіть після блокування цих облікових записів росіяни швидко створюють нові. Крім того, у Facebook також виникають фейкові акаунти відомих військових, волонтерів та українських ЗМІ.

Які фейки поширює Росія

Нагадаємо, що Кремль поширює нові фейки — про нібито поділ військовополонених на категорії та про небажання України звільняти з російського полону деяких українських військових.

Також нещодавно росіяни поширили в інформаційному просторі новий фейк про нібито взяття Кирила Буданова до полону. Подібне ІПСО вже публікували у жовтні 2023 року.

Додамо, що неодноразово Росія розповсюджувала фейкові повідомлення про евакуацію з Харкова.