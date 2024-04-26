Фейки російської пропаганди про українських полонених і заяви, що Україна не хоче звільняти з російського полону деяких своїх військових

Військовополнений українець повернувся додому. Фото ілюстративне: PAP/EPA

Кремль поширює нові фейки — про нібито поділ військовополонених на категорії та про небажання України звільняти з російського полону деяких українських військових. Розповсюджуючи брехню, РФ намагається маніпулювати почуттями родичів полонених захисників і розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Про це у четвер, 25 квітня, заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Для України в пріоритеті звільнення кожного полоненого громадянина

Подібна реакція Москви, переконані у Координаціному штабі, це ще один доказ того, що ворог визнає ефективність України в питанні визволення усіх полонених, зокрема, захисників із Маріупольського гарнізону.

"Координаційний штаб наголошує, що для України є пріоритетом звільнення кожного полоненого громадянина, незалежно від віку, статі, віросповідання або інших особливостей. Для нас однаково важливі Оборонці Маріуполя і Києва, морпіхи та нацгвардійці, цивільні та військовослужбовці", — наголошують у Координаційному штабі.

Українські військові закликають українців не вірити інформаційним "зливним бачкам" та анонімним телеграм-каналам, дотримуватися інформаційної гігієни та споживати лише достовірну й перевірену інформацію.

Нагадаємо, 22 квітня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від поширення персональних даних військовополонених. У першу чергу це стосується мітингів і соцмереж.

Раніше кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених. Мітингарі вкотре нагадали про необхідність обміну полоненими військовослужбовцями "Азову", які перебувають у заручниках вже понад два роки.