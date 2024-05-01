Какую ложь распространяют россияне в Faceboоk — эксперты назвали более 10 тем

Мужчина пользуется телефоном. Фото: Shutterstock

Украинские аналитики рассмотрели 600 российских рекламных сообщений в соцсети Facebook, которые россияне распространяли с марта по ноябрь прошлого года. Как следствие, эксперты обнаружили 12 тем, которые распространялись из-за проплаченной рекламы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сообщает MediaSapiens во вторник, 30 апреля, со ссылкой на пресс-конференцию в "Медиацентре Украина — Укринформ", в которой приняли участие аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков, заместитель директора ЦЭДЭМ, главный эксперт по медийному праву и модерации контента в соцсетях Игорь Розкладай, медиаэксперт, автор антифейкового проекта "НотаЕнота" Алена Романюк, исследователь в Digital Forensic Research Lab Роман Осадчук и заместитель руководителя ЦСКИБ Николай Балабан.

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Какие ключевые нарративы распространяла РФ

Сергей Жуков отметил, что основными являются четыре-пять тем, имеющих отношение к ситуации на фронте, дискредитации Запада и международному сотрудничеству Украины, мобилизации и коррупции. Кроме того, Россия также распространяла сообщения, что "украинское общество двигается не туда".

"Учитывая эти темы, мы видим, что авторы этого контента имели целью деморализовать украинцев, подтолкнуть их к бездействию в противостоянии врагу, то есть не мобилизоваться, не донатить и не доверять власти. Сообщения направлены на провоцирование искусственных расколов в обществе и внутренних конфликтов по линиях гражданские-военные, власть-граждане и граждане разных групп друг с другом", — пояснил аналитик.

Прессконференция в "Медиацентре Украина — Укринформ". Фото: ms.detector.media

Россия работает на раскол украинцев

До сих пор Россия активно пользуется измененным нарративом о так называемых "украинцах трех сортов", который российские политтехнологи разработали еще в 2004 году.

"Через фейсбук-страницы запускают проплаченную рекламу о том, что западники воюют, а восточные отдыхают в Карпатах. На восточные регионы запускают рекламу о том, что там воюют, а западные регионы тем временем себе охлаждаются и жируют", — рассказала Алена Романюк.

В свою очередь Игорь Раскладай отметил, что распространение дезинформации в соцсетях часто осуществляется через создание клонированных страниц известных лиц, в частности президента Украины, первой леди и главнокомандующего ВСУ. Даже после блокировки этих аккаунтов россияне быстро создают новые. Кроме того, в Facebook также возникают фейковые аккаунты известных военных, волонтеров и украинских СМИ.

Какие фейки распространяет Россия

Напомним, что Кремль распространяет новые фейки — о якобы разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных.

Также недавно россияне распространили в информационном пространстве новый фейк о якобы взятии Кирилла Буданова в плен. Подобное ИПСО уже было опубликовано в октябре 2023 года.

Добавим, что неоднократно Россия распространяла фейковые сообщения об эвакуации из Харькова.