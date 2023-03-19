Какую роль играет авиация в ПВО: Игнат рассказал детали

Юрий Игнат

Украинская авиация, хоть и советских образцов, играет важную роль в противовоздушной обороне. Особенно весомый вклад авиация внесла в начале полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.

Какую роль сыграла авиация в ПВО

По словам Игната, в начале вторжения россия атаковала Украину многочисленными ударными группами самолетов. Наши истребители перехватывали вражеские самолеты.

"Особенно с начала полномасштабного вторжения, когда россияне начали атаковать Украину многочисленными ударными группами самолетов. В частности, их перехватывали наши истребители. Россияне, когда видели, что на них летят наши ребята, фактически не вступали в бой, а пускали ракеты с большого расстояния и отходили. Сближаться им и не надо, потому что технологически преобладают", — сказал Игнат.

Спикер объяснил, что одной из основных задач нашей истребительной авиации было не дать врагу лететь дальше и оттеснить под действие нашего ЗРК.

"Иногда отходили так, что попадали в зону поражения нашей ПВО. В конце концов, это была одна из основных задач истребительной авиации Воздушных Сил — не дать врагу лететь дальше и оттеснить его под действие наших ЗРК", — отметил Игнат.

Что усложняло задачу

Он рассказал, что из-за того, что в Украине авиапарк состоит из советских типов самолетов, это усложняло отработку по врагу в воздухе.

"Для того чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние, пускать ракету и подсвечивать цель радаром, пока она не попадет. Врагу же достаточно увидеть наш самолет более чем за 100 километров и пустить ракету с активной головкой самонаведения. Таких ракет у нас, к сожалению, нет", — резюмировал Игнат.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал, почему украинскую авиацию нужно заменить. По его словам, российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.