Какую роль играет авиация в ПВО: Игнат рассказал детали
Украинская авиация, хоть и советских образцов, играет важную роль в противовоздушной обороне. Особенно весомый вклад авиация внесла в начале полномасштабного вторжения.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.
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Какую роль сыграла авиация в ПВО
По словам Игната, в начале вторжения россия атаковала Украину многочисленными ударными группами самолетов. Наши истребители перехватывали вражеские самолеты.
"Особенно с начала полномасштабного вторжения, когда россияне начали атаковать Украину многочисленными ударными группами самолетов. В частности, их перехватывали наши истребители. Россияне, когда видели, что на них летят наши ребята, фактически не вступали в бой, а пускали ракеты с большого расстояния и отходили. Сближаться им и не надо, потому что технологически преобладают", — сказал Игнат.
Спикер объяснил, что одной из основных задач нашей истребительной авиации было не дать врагу лететь дальше и оттеснить под действие нашего ЗРК.
"Иногда отходили так, что попадали в зону поражения нашей ПВО. В конце концов, это была одна из основных задач истребительной авиации Воздушных Сил — не дать врагу лететь дальше и оттеснить его под действие наших ЗРК", — отметил Игнат.
Что усложняло задачу
Он рассказал, что из-за того, что в Украине авиапарк состоит из советских типов самолетов, это усложняло отработку по врагу в воздухе.
"Для того чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние, пускать ракету и подсвечивать цель радаром, пока она не попадет. Врагу же достаточно увидеть наш самолет более чем за 100 километров и пустить ракету с активной головкой самонаведения. Таких ракет у нас, к сожалению, нет", — резюмировал Игнат.
Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал, почему украинскую авиацию нужно заменить. По его словам, российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.