Робота української авіації: яких втрат зазнав ворог
Упродовж доби, 15 березня, Авіація Сил оборони завдала сім нищівних ударів по окупантах. Ворог зазнав значних втрат.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Ювелірна робота українських захисників
"Протягом доби Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, два радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.
Нагадаємо, нещодавно представник Генштабу Збройних сил України, старший лейтенант Андрій Рудик розповів, скільки нової техніки рф знищили українські військові.
За його словами, російська армія втратила щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М у ході військової агресії проти України. Він зазначив, що це лише ті випадки, які мають безперечні докази у вигляді фото та відео фіксації, і, ймовірно, що окупанти втратили набагато більше одиниць Т-90М.
Також спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN оприлюднив відео зі знищення двох автономних веж спостереження "Муром". Ці вежі були розташовані у Брянській та Курській областях росії.