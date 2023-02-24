Яку стратегію обрала росія в останні тижні війни: версія британського міноборони
Російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країні, ні навтіь Донбас, зосередилися на виснаженні України.
Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
-
На Херсонщині російські пропагандисти знімають відео про "звірства ЗСУ", — Маляр
-
Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф
-
Губернатора Бєлгородської області госпіталізували з проблемами зі шлунком після "бавовни"
-
Імпорт електроенергії поступово зменшується: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо світла
-
Чи ожила Бородянка: що відбудували в селищі за рік
-
З'явився рецепт захисту прикордоння від російських обстрілів
-
Будинок Русова в приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном
-
Кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів": чого чекати
-
У матчі ПСВ проти Севільї вболівальник вибіг на поле і побився з голкіпером
-
Сьогодні Польща відправить в Україну танки Leopard 2, — Bloomberg
Контроль над Україною
Британські військові аналітики нагадали, що в період з 2014 по 2021 роки стратегічною метою росії був контроль над Україною.
Для цього країна-агресор вела підривну діяльність, розпалювали неоголошену війну на Донбасі, а також анексувала Крим.
План на початок війни
24 лютого українська стратегія кремля змінилася.
Російська армія почала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити усю країну і поставити маріонетковий проросійський уряд.
Провал бліцкригу
До квітня 2022 року, нагадало міністерство оборони Великої Британії, росія зазнала поразки — і змінила свої плани.
Було заявлено, що головним є розширення свого впливу на Південь і Схід. Це відбувалося повільно і коштувало дуже дорого для росії.
Свіжа стратегія
Але кілька тижнів тому країна-агресор, імовірно, знову змінила свої стратегічні плани.
Тепер замість захоплення території російська армія зосередилася на знищенні Збройних сил України.
Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадував, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.
Фото з російських ЗМІ