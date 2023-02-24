Яку стратегію обрала росія в останні тижні війни: версія британського міноборони

Британські військові експерти проаналізували російську тактику щодо України

Російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країні, ні навтіь Донбас, зосередилися на виснаженні України.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Контроль над Україною

Британські військові аналітики нагадали, що в період з 2014 по 2021 роки стратегічною метою росії був контроль над Україною.

Для цього країна-агресор вела підривну діяльність, розпалювали неоголошену війну на Донбасі, а також анексувала Крим.

План на початок війни

24 лютого українська стратегія кремля змінилася.

Російська армія почала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити усю країну і поставити маріонетковий проросійський уряд.

Провал бліцкригу

До квітня 2022 року, нагадало міністерство оборони Великої Британії, росія зазнала поразки — і змінила свої плани.

Було заявлено, що головним є розширення свого впливу на Південь і Схід. Це відбувалося повільно і коштувало дуже дорого для росії.

Свіжа стратегія

Але кілька тижнів тому країна-агресор, імовірно, знову змінила свої стратегічні плани.

Тепер замість захоплення території російська армія зосередилася на знищенні Збройних сил України.

Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадував, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.

Фото з російських ЗМІ