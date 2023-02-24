Річниця з моменту вторгнення росії в Україну — що сталося за рік війни

Наслідки обстрілу школи в Житомирі

Українці та світ назавжди запам'ятають 24 лютого 2022 року — день, коли росія розв'язала криваву, жорстоку та нічим неспровоковану війну проти України. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на сьогодні українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів. Найважчі бої тривають на східному напрямку. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, українці досі гідно та безстрашно протистоять ворогам та навіть роблять успіхи.

Новини.LIVE розповість про втрати та здобутки України за рік війни.

Як почалося вторгнення рф в Україну

Кривавий ранок в Україні розпочався 24 лютого 2023 року го 04:55. Саме тоді розпочалися перші обстріли ракетами з боку росії. Потужні вибухи пролунали у Харкові, Одесі, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Бердянську, Краматорську.

Тим часом у Верховній Раді депутати проголосували за введення воєнного стану по всій території України. Міністр оборони закликав усіх, хто вміє і готовий тримати зброю, стати до лав територіальної оборони. Киянам з добровольчих формувань за кілька годин роздали 10 тисяч автоматів для спротиву РФ. Того ж дня Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

З того моменту події розвивалися з шаленої швидкістю. Ситуація змінювалася настільки стрімко, що війна стала практично найгарячішою в історії з моменту Другої світової війни. Вже наступного дня, 25 лютого почали точитися жорсткі бої за острів Зміїний. Тоді ж і народилася знаменита фраза, яка стала народною та навіть увійшла до переліку "слів року": "Русский военный корабль, иди на*уй". Фразу сказав один із українських захисників у відповідь на вимогу російського екіпажу корабля здатися.

Перші тижні війни запам'яталися пустими полицями у магазинах, заторах на автозаправних станціях, дорогах. Але найбільше українці вразили світ своєю мужністю та хоробрістю. Вони голіруч зупиняли танки, готували коктейлі Молотова, аби хоча б якось оборонятися від окупантів, здавали позиції ворогів військовим, годували та надавали житло безпритульним.

Лютий запам’ятався ще одним – знищенням української "Мрії". 27 лютого росіяни обстріляли аеропорт "Антонов" під Києвом. Втім, вже до кінця 2022 року на заводі повідомили про початок конструкторських робіт другої "Мрії".

Росія вбиває цивільних

З початку повномасштабного вторгнення рф по добу неділі, станом на 26 грудня, за підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини росія вбила щонайменше 17 831 цивільну людину. В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження.

Як росія знищує цивільні об'єкти в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано вже 81 тисяча таких об'єктів, як нещодавно розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін. За словами Андрія Костіна, російські ракети вже 255 разів поцілили в 112 об'єктів критичної цивільної інфраструктури України.

"Починаючи з 10 жовтня, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Завдано 255 ударів по 112 об'єктах. Щоб всі зрозуміли, це ті удари, які досягли цілей. На період з жовтня по лютий припадає 77% таких ударів, а саме 197 зафіксованих випадків", — заявив він.

Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисяча цивільних об’єктів, з яких 62 тисячі житлових будинків, понад 2,3 тисячі навчальних та виховних закладів та понад 450 медичних закладів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що подекуди заклади настільки зруйновані, що не підлягають ремонту і потребують повної відбудови з "нуля".

"Щодо фінансової оцінки, то там, де ми маємо доступ до зруйнованих і пошкоджених об’єктів, ми дивимося по ціні за квадратний метр на лікарню, використовуючи проектно-кошторисну документацію по інших об’єктах на 2021 рік. Ми прорахували середню ціну усіх об’єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого", — сказав Ляшко.

Росія атакує енергооб'єкти України

Окрім того, росія вдалася до атак української енергосистеми. Відтак, вже з жовтня 2022 року українці були вимушені перебувати без електропостачання по декілька годин. З часом запровадили стабілізаційні графіки відключень, а вже станом нам 24 лютого 2023 року українцям повернули стабільне електропостачання, де це можливо.

Зазначається, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Соціальна та економічна криза

За консервативними оцінками, до половини довоєнного населення України, або щонайменше 20 мільйонів людей, безпосередньо задіяні в активні міграційні процеси, спричинені російською агресією.

Мільйони людей втратили роботу, а реальні доходи значно скоротилися. За оцінками Національного банку України, реальні зарплати за підсумками 2022 року скоротилися на 16%, а в IV кварталі скорочення реальних зарплат сягнуло 23% у річному вимірі.

Приблизно 7,8 мільйона українців, або майже населення такої країни як Швейцарія, знайшли безпечний прихисток у країнах Європи з початку повномасштабного російського вторгнення. З них 4,8 мільйона отримали тимчасовий захист в одній з приймаючих країн. Половина від усіх українських біженців осіли у Польщі та Німеччині.

За інформацією Національного банку України (НБУ), криза на ринку стала найсильнішою за останні кілька років. Рівень безробіття оцінюють у близько 30%. У пошуках роботи 2 мільйони громадян усередині країни.

Головні здобутки України за рік війни

Міністерство оборони України підсумувало найголовніші здобутки Збройних сил України за рік війни.

успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року;

масовий спротив мирного населення окупантам на тимчасово окупованих територіях;

вигнання російських загарбників з Київської, Чернігівської та Сумської областей у березні-квітні 2022 року;

знищення ракетного крейсера "москва" — флагмана російського чорноморського флоту у квітні 2022 року;

вигнання окупантів з острова Зміїний — червень 2022 року;

знищення системи логістики російських військових на півдні та сході України у червні та серпні 2022 року;

вигнання окупантів з Харківської області у вересні-жовтні 2022 року;

вигнання російських загарбників з Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року;

успішні дії української системи ППО у жовтні 2022 року по лютий 2023 року;

стримування російського наступу на сході України у грудні 2022 року по лютий 2023 року.

Втрати противника

Окрім того, українські захисники успішно знищують російських солдатів. Станом на 23 лютого 2023 року ЗСУ знищили:

особового складу — близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано;

танків — 3 350 (+16) од.;

бойових броньованих машин — 6 593 (+24) од.;

артилерійських систем — 2 352 (+7) од.;

РСЗВ — 471 (+0) од.;

засобів ППО — 244 (+1) од.;

літаків — 299 (+0) од.;

гелікоптерів — 287 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 029 (+3);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 215 (+3) од.;

спеціальної техніки — 228 (+2).

Також за рік війни підрозділи Нацгвардії "затрофеїли" понад 100 одиниць ворожої техніки. Серед них танки, броньовані машини та інша техніка.

Скільки території вдалося звільнити від російських військ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що українські військові звільнили 40% окупованих росією територій після 24 лютого та 28% від усіх окупованих територій.

Коли закінчиться війна

Війна досі триває і її закінченням українська влада вважатиме капітуляцію російських військ до меж кордонів України, визнаних у 1991 році. Точних прогнозів наразі не може дати ніхто, однак голова Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, також західні партнери вважають, що є чималі шанси завершити деокупацію Україну вже до літа чи осені 2023 року.

Також Валерій Залужний поділився своїм баченням перемоги України над росією та подякував генералові Каволі "за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги".

"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, навіть в умовах повномасштабної війни в Україні продовжуються реформи. Зокрема, в 2022 році було ухвалено декілька важливих законів, які стосуються фінансової сфери. Медицина — не виняток, там також відбулося чимало важливих нововведень.